iPhoneSe2什么时候出 苹果Se2性能分析揭秘

据消息显示，苹果预计在5月份发布iPhone SE2，这款产品在外观尺寸上与前一代产品相同，不过功能上有所变化。下面小编就为大家带来苹果Se2参数配置一览。感兴趣的小伙伴们随小编一起来看看吧，希望对大家能有所帮助。iPhonese2参数配置最大的改变是取消了3.5mm耳机接口，目前只有iPhone 6s系列以及iPhone SE有耳机孔，这意味着在这些老款产品下架后，苹果iPhone将迈入蓝牙与Lightning时代。.配置方面，这款产品设计与上代相同，前置Touch ID，采用A10 Fusion芯片，可以进行HEIF/HEVC媒体录制，整体性能与iPhone 7系列产品持平。

今年的iPhoneSE2极有可能只是将处理器和摄像头部分进行简单的常规升级。搭载A10处理器，2G运存，搭载和iPhone8同款1200万像素摄像头，底部取消3.5mm耳机插孔，背部机身改为玻璃材质，除此之外在造型设计和屏幕尺寸方面均和前代保持不变，售价3000元起。具体的iPhonese2的相关介绍，还是要等官方发布了才知道哦，先让我们一起期待吧。