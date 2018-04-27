微信微保有什么弊端 微信微保是什么

微保是微信新上线的功能，小伙伴们可以在微信上购买保险服务啦，那么微信微保有什么弊端?值得购买吗?想必很多人都有所顾虑吧，下面小编就为大家带来详细介绍。感兴趣的小伙伴们随小编一起来看看吧，希望对大家能有所帮助。

点开你的微信-钱包，可能已经悄悄上线了一个“保险服务”

微保WeSure是腾讯首家控股的保险平台。目前上线的保险产品只有 3 款，分别是微医保·住院医疗、微医保·重疾保障以及微车保·驾乘意外险。腾讯表示，“微医保”作为腾讯首家控股保险平台推出的第一款普惠型健康险产品，价格必须真正的亲民，人人买得起。微信微保值得买吗?注：医疗险，用来报销医疗费用。花多少报销多少(扣除免赔额及其他保险报销额)，没有额外补偿。1 . 和一般的医疗保障效果相同如果生病住院了，一般保险最多均能报销300万。注意，医疗险是花多少报多少，一般用不到这么多。并且它们都有1万元的起付门槛(免赔额)。-A生病住院花了20万元，用社保报销了10万元。那扣除1万免赔额后，医疗险可以报销剩下的20-10-1=9万元。(非大病医疗)-如果小A只花了8000元医疗费(1万元免赔额之下)，微保是不给报销。(非大病医疗)2 . 若不幸患了重大疾病，“微医保”保障充分如果不幸罹患重大疾病，治疗起来比较困难、医疗费用也很昂贵。针对大病有特殊设计：比如，患了得了癌症，尊XX生"可以将保额直接翻倍至600万、免赔门槛降低为0。而“微医保"，在相同的福利下，将疾病范围扩展到了100种重疾。此外，“微医保”还针对重疾提供了一些便捷服务：-重疾快速就医服务，可以帮你安排专家门诊、专家病房等就医服务。-代垫付押金服务，可以帮你垫付高昂的住院押金，缓解燃眉之急。此前，一般高端医疗险才有这个功能。“微医保”在大病方面的保障服务，更加充分一些。3 . 保费花个几百元，就能获得百万额度的医疗保障。*数据为有社保情况下，保险对应保费4 . 续保条件相同，停售后都不能续保，能保障多久?会不会生病了就不能再保了呢?可以续保，不会单独调整我们的保费。但有一点例外：如果产品停售，是不能续保的，算是一个小的风险点。综合看下来，“微医保”有较高性价比，在理赔上增加了一些小的改进，让产品更加“人性化”了一点。