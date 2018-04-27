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携程旅行怎么购票 携程旅行购票教程分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 12:17:03| 编辑：无邪青年

携程旅行app是一款很多喜欢旅游的伙伴在使用。携程旅行能够帮助用户快速购买出行的票，最近有一些伙伴在询问如何在手机上面购买火车票、飞机票，那么小编在这里分享一下购票方法，不要错过哦!

携程旅行购票教程：

在手机上打开携程软件，点击首页的“火车票 抢票”。

在上面的一栏里填写“出发地”和“目的地”，点击下面“查询”。

点击中间上面的“日期”进入选择日期界面选择出行日期。

在选择日期界面点击数字，选择出行日期。

选择好日期后出现查询结果，点击需乘坐的车次。

在车次详情界面，选择乘坐座位点击后面“预定”。

点击12306预定。

输入“姓名”“密码”登录自己的12306账号，没有的话点击登录按钮左下角的“注册12306”进行注册。

在订单填写界面可选择“意外交通险”(也可不选)。单击下面“提交订单”。

生成订单后点击下面“去支付”。

选择支付方式，点击“支付宝支付”。

点击下面“确认付款”，完成支付。

也可以选择银行卡支付，点击自己银行卡所属的银行。

在中间两栏填写“银行卡号”和“证件号码”。点击“确认支付”。

完成支付后，在首页点击右下角“我的”，然后点击“全部订单”便会出现自己的订单详情。

看完这篇文章有何感受？

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