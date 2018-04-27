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交管12123预约考试后怎么取消 预约考试后取消方法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 12:15:47| 编辑：无邪青年

交管12123app是自驾出行伙伴，必备的软件，不仅能够查询违章记录，还可以为没有拿到驾照的伙伴，预约考试时间，最近有用户想知道如何预约考试后，取消考试预约，那么小编在这里分享一下取消方法，不要错过哦!

交管12123预约考试后取消方法：

首先要登录交管12123，去找到自己之前的预约信息。但是交管的APP似乎不太灵敏，它会显示网络状况不好，联网失败，同时它还不会系统自己筛票，这时候你就只有重新退出来，刷新后再登录。

等刷新之后你就去查看你的网办进度。进度里面就可以查看你的历史预约各种情况，不管是预约成功的，还是失败的，它都会显示出来。

如果是还没有预约成功，只是受理中，那你就可以点击取消预约，毕竟系统还没审核到，直接手机上点击取消预约就行，不麻烦。

但是请记住，每次只能取消3次，只有三次机会，超过了就不行。

如果已经受理成功了，那就只能按照系统给定的时间按时去报到考试。

但是你实在考不了，那你就只有本人提前去车管所——就是你报的考场那里去取消考试，这样就可以取消，如果缺考的话，也算挂，不合格。

看完这篇文章有何感受？

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