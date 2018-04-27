扫描全能王怎么发送照片到电脑 发送照片到电脑方法

扫描全能王app是一款扫描软件，能够帮助用户将纸质的文件转换成电子版的，现在有伙伴在询问如何将在扫描全能王上面扫描的照片，发送到电脑上，想知道如何发送的伙伴，可以在看看方法哦!

扫描全能王发送照片到电脑方法：

进入软件，如果之前，已进行扫描，可以看到按日期归类的文件，这时点击需要的日期项，进入文件列表进行选择。如果没有或需要临时扫描，点击右下角照相按钮。

进入后，长按一张照片，即可选中该张，如果要多选，点击对应图片即可，如果当天全部都要分享，右上角有全选，点击此按钮。

这里选中该项中内容，左上方有张数提示，可以看到所选都有对号标记，如果不需要某一张，点击其，即可取消标记。接着左下方有分享，点此按钮。

这时会出现发送类型选择界面，可选pdf格式，或者单发图片，这里选择单张进行，点击图中第二个按钮。

然后会弹出大小选择框，这里选择了原尺寸，因为对于使用的原始文件，如果不经压缩，效果可能会好一些，这里是将其发到电脑，进行备份。

此时会蹦出方式选择界面，具体列表方式和手机功能及已装应用有关，点击某一应用，发送文件。

这样就会，打开此软件，通常可以找到发送电脑选项，如果电脑上此刻登录同一帐号，即可立即建立传输，接收后，存到硬盘，进行使用，其他方式类似。