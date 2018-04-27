绝地求生刺激战场墓地怎么打 墓地生存攻略推荐

绝地求生刺激战场墓地是沙漠地图中的一个地方，不少小伙伴们喜欢落在这个地方，因此很多小伙伴们比较关心的就是这个地方该怎么打，想要知道的，就让小编给大家详细的讲讲吧。

绝地求生刺激战场墓地生存攻略推荐

首先我们看出墓地的资源分布十分集中，没有那么多零零散散的小地方。由四大大型建筑组成。其主要可分为：大教堂、小教堂、大厂房、墓场区。四个地方距离也很近，搜寻起来十分方便。一般来说大教堂的资源是最丰富的地方，当然也是竞争最激烈的地方。小教堂旁有个塔楼，塔楼即是一个高地也是一个资源点，注意不要遗漏。大厂房虽叫大厂房，其实内部由很多独立的小房间。至于主墓区，相对于这三个地方资源比较少，石棺遍地，周围树立着像电话亭一样的小房间，资源一般比较少，搜起来也比较耗时，却也常常给人惊喜。

其次开局落点非常重要。建议首选落点位置为小教堂。因为相对来说虽然大教堂是墓地的第一资源点，但是危险系数也非常之大，若不是枪法足够利落，走位足够骚气，除此之外的话还是建议萌新们不要选择将其作为第一落点。另外小教堂旁边有个矗立的塔楼，塔楼作为一个制高点，楼顶上视野开阔，基本上可以看到整个墓地的一举一动。大家可以通过一定的操作技巧夺取制高点，爬上塔楼，俯瞰整个墓地，对敌人动向位置可以及时做出反应。所以只要打下这里，基本上可以保证前期顺风顺水了。

另外墓园掩体众多，在与敌人刚枪的时候可以利用好墓园的各种是石棺楼台，与敌人周旋寻找缺口将敌人淘汰。另外大教堂为双层结构，想在这里刚出去成为教父那么务必在第一时间占领楼梯口。在楼梯口上架枪拥有双重视野优势，一楼二楼内的敌人都可以进行有效打击。且教堂内视野开阔，掩体少。楼梯口处是一个天然掩体所以只要卡住这里枪如猛虎，基本无人能敌。是教堂内最佳刚枪位置了。

最后一定要规划好战略路线。墓地如果在圈内的话，在这里苟一波也是不错的选择。在大教堂楼顶处打打游击，观察观察远道而来送尸的盒子精。如果在圈外的话，墓地周围也有极多大中小城市资源点，大家可以根据不同的缩圈位置选择朝不同的城市撤退。