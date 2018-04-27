楚留香手游溪桥客怎么得 新毛驴坐骑获得方法介绍

楚留香手游溪桥客怎么得，楚留香4月27日新增坐骑毛驴坐骑溪桥客，可以牵着走的小毛驴，角色倒骑毛驴样子非常的好玩，相信很多玩家想要获得，那么楚留香手游溪桥客怎么得，下面带来新毛驴坐骑获得方法，希望对大家有所帮助。

楚留香手游溪桥客怎么得?

江南马匹驯养场驯服了新坐骑“溪桥客”，可以牵着走的小毛驴了解一下?牵着驴时，还能邀请其他少侠来骑驴哦~

新毛驴坐骑获得方法

莲舫觅珍

活动时间：4月27日更新后-5月11日更新前

活动内容：天机老人乘莲舫泛游江湖，卜测出有秘宝现世，藏于江湖中的五个隐秘地点。他放出风声，有荷心璧者可与之交易。莲舫吃水不深，少侠每次只能委托天机老人前往五个地点任选12件心仪的秘宝带回。

秘宝带回后，少侠需向天机老人交付荷心璧若干便能获得其中的一件。所得何物全凭天机老人心情。每获得一件宝物，若想获得下一件，则需要向天机老人提供更多的荷心璧，直到荷舫中的12件秘宝被全部拿走。江湖秘宝价值连城，珍品秘笈、稀有特技、绝美时装坐骑都将在莲舫觅珍中一一现世。

荷心璧可以在荷舫觅珍中直接购买。立夏集期间每日参与雅集和拄食玩法也会获得一定数量的荷心璧。获得荷心璧时，还可以解锁价值丰厚的返利奖励，可获得金色特技、四象图、节日挂件-幽篁里、立夏集专属称谓等。

每日参与雅集和拄食活动，会获得另一件稀有道具--青云璧。使用青云璧可以委托天机老人再乘荷舫出行，另寻一船秘宝而来。微风忽起吹莲叶，青玉盘中泻水银。