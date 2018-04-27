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第五人格机械师技能怎么加点 机械师技能加点方法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 12:07:33| 编辑：无邪青年

第五人格机械师是最新上线的，很多小伙伴们在选择机械师的时候，最关心的就是技能该怎么加点，想知道的小伙伴们，就让小编给大家详细的讲讲，一起来看看技能加点方法吧。

第五人格机械师技能加点方法介绍

特雷西

职业：机械师

物品：机械玩偶

【机械操纵】

随身携带机械傀儡，傀儡与常人无异，但在承受极少伤害后就会损坏。对傀儡的爱护让机械师使用傀儡的消耗降低

【羸弱】

身体羸弱，体力不支，板窗交互的动作速度均降低了

【机械大师】

精通机械制造和各式机关陷阱，解码密码机速度增加;耳濡目染下，机械师的同伴也掌握了部分机械技巧，解码密码机的速度增加

【胆怯】

常年的室内工作加剧了机械师的怯懦，同伴受伤或被放上处刑台时会让机械师感到害怕，导致解码密码机和开启密码门的速度降低。

玩法心得

机械师是拆机队的常客，不仅自身解码速度很快，还能提高团队的解码速度，是居家旅行解码速拆队伍的主要成员。自带的玩偶遥控器还可以操作玩偶在危险的时候完成救人等动作，是个十分全面的角色。但需要注意的是机械师板窗交互速度慢，debuff胆怯会比较看队友的水平，遇到新手队友就会很难玩，所以比较建议开黑。

天赋加点

机械师的天赋可以先加冷静天赋线【旁观者】，【云中漫步】和【稻草人】。

这条线的天赋侧重隐藏，可以让机械师更加安全的藏在角落控制玩偶。

并且【霍桑效应】提供团队活动效率，一起开电机时的速度更快，跟机械师这个拆机队长很配。

其他的天赋可以点出【寒意】，【回光返照】的天赋线，大门开启后回复健康并且获得加速。

看完这篇文章有何感受？

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