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风色世界手游潜龙任务怎么做 潜龙任务玩法攻略介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 12:07:07| 编辑：无邪青年

风色世界手游潜龙任务是公会推出的一种日常新玩法，潜龙任务有四步需要完成，那潜龙任务怎么做呢，许多玩家都还不清楚，下面带来了就是潜龙任务玩法攻略。

公会玩法将再次进行创新，推出潜龙任务，让玩家告别任务+副本+挂机的无聊三连模式，公会与公会之间的“恩怨”成为了一大特色玩法!那么潜龙任务有什么亮点呢?

潜龙任务是依托于公会的每日活动，加入公会的玩家每天可在公会驻地NPC松赞潜龙处接取任务。

会长可设置敌对公会，一旦设置了敌对公会，则本公会成员只能接取到针对敌对公会的任务;若未设置敌对公会，则可随机接取针对其他公会的任务。

潜龙任务在日程栏中就可以看到，前往NPC处接取任务即可开始进行。

“潜”龙，顾名思义就是潜入敌方的公会腹地，破坏对方公会的建筑成果，并且为自己的公会添砖加瓦。

在做任务时，有概率会惊动对方公会的傀儡守卫，各位勇士一定要多加小心哦!

潜龙任务一共分为四步，分别是查探信息、采集金矿、捣毁敌巢和布置防线。

首先查探信息的目的是了解其他公会的自产和陷阱数量;紧接着我们就要秘密采集金矿，这一步在减少其他公会资金数量的同时，还能增加自己公会的资金数量哦;接下来最重要的一步就是捣毁敌方巢穴，降低其他公会的建筑属性;最后完成布置防线的时候，还可以增加其他公会的防御等级，让玩家对敌人的偷袭有很充足的应对时间。

潜龙玩法相信大家都掌握了吧!一切不光考验着大家观察能力和应变能力，更加考验大家应对敌方傀儡时能展现出的战斗力!快带上你的萌宠坐骑，叫上公会的兄弟，进入3K游戏《风色世界》，来一场说走就走的潜龙任务吧!

看完这篇文章有何感受？

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