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雾都神探讲什么的 雾都神探好看吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:46:59| 编辑：附一张

《雾都神探之绝情箭》是一部悬疑探案电影，那么雾都神探这部电影是讲什么的呢?好看吗?一起看看。

雾都神探讲什么的 好看吗

雾都神探讲什么的

电影《雾都神探之绝情箭》的故事设置在民国重庆，船帮袍哥出身的斯文留洋小开，与野蛮的富商千金小姐，因为连环凶案一路相爱相杀，而随着案件的深入，政府高官、蓝衣社成员、军阀黑帮、以及一起被盖棺定论的陈年大案，逐渐浮出水面。

是陋宇深巷暗中杀机四伏，还是华服盛宴中人心难测，迷雾中蕴藏的时代的过往，阴霾或沉重，将随着影片的上映逐渐揭开面纱。

电影《雾都神探之绝情箭》中，船帮二代与富家千金斗气冤家的设置，以及逗趣搞笑的语言风格，在诡异多变的探案氛围，与严密的逻辑推理中融入喜剧元素剧情一张一弛，中式风情下得黑色幽默颇具看点，形成了独树一帜的雾都电影风格，相信一定会带来不一样的观影体验。

雾都神探好看吗

《雾都神探之绝情箭》是雾都系列电影的开篇之作，在 “迷雾追凶”版海报中，雾气笼罩下的山城神秘诡谲，长江边巨大的山城建筑，与漆黑小巷形单影只的人物剪影，形成鲜明对比，诉说着大时代下，个人际遇的渺小与无奈。

精致豪华的民国建筑灯火通明，似乎传出觥筹交错的声响;近处平民小巷蜿蜒静谧，独自前行的旗袍女子，曼妙身姿婀娜摇曳，在迷茫未知的前路上，落寞身影不知将前往何处。另一边礼帽西服加身的民国侦探，一席洒脱的黑衣，与更深雾重前路逐渐交融，而远处小巷黑灯，真相能否划破迷雾如期而至?

近年来的悬疑探案作品中，“组团破案”、“默契搭档”是剧情的经典配置，一如《神探夏洛克》中福尔摩斯与华生惺惺相惜;《心理罪》中方木与邰伟间互相试探却依赖的默契兄弟。而近两年大IP《唐人街神探》系列中，相爱相杀的搞笑舅甥组合，更是形成了电影市场中的大热模式——“喜剧+悬疑”。

看完这篇文章有何感受？

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