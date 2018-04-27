幕后玩家豆瓣评分多少分 精彩剧情介绍

《幕后玩家》是由徐峥监制并主演、任鹏远导演的电影。那么这部电影豆瓣评分多少分呢?有哪些精彩剧情看点呢?一起来看看吧。

幕后玩家豆瓣评分多少分 好看吗

徐峥监制并主演、任鹏远导演的电影《幕后玩家》宣布定档4月28日。徐峥扮演超级“股神”，在最新曝光的预告片中，他却和影片的宣传人员“吵”了起来，原因是其在片中的一段“裸奔”被曝光。

一直以来，徐峥的电影都备受关注和期待。此前，《幕后玩家》曾曝光一支创意视频，徐峥绑着定时炸弹、身穿短裤，天台狼狈亮相“求排片”，创意十足的宣传方式，让人印象深刻，也令观众对电影内容十分期待。

近日发布的“金钱游戏”版预告中，首次曝光电影金融犯罪的剧情。预告中，徐峥饰演的亿万富豪钟小年周游于酒会、拍卖场，表面平静却面色阴郁，似乎在与他人暗中角力，密谋一场巨额犯罪。华丽璀璨的钻石，堆积成山的黄金，层层机关的保险柜，绚丽夺目的金钱世界充满诱惑，却又暗含危机。

预告片后半段，情节急转直下，激烈的追车戏和火药味十足的对峙，让气氛一触即燃。沉着光鲜的亿万富豪不仅财、权两失，更是突遭绑架。而后，一个神秘背影隐藏在监视器后，暗中观察钟小年的一举一动，似乎正是电影的终极大boss“幕后玩家”。层层悬念，引人猜想。

《幕后玩家》是由青年新人导演任鹏远编剧创作，这不是徐峥第一次和新人导演合作，谈及这次出演契机，徐峥透露自己完全是被剧本吸引，“拿到剧本后，一口气就读完了，看得很过瘾。看完后只有一个想法，一定要演这个角色。”

不仅是徐峥，在片中饰演徐峥妻子的王丽坤，也表达了自己对于剧本的喜爱，称赞故事“节奏紧张，环环相扣，特别抓人。”

此外，王丽坤、王砚辉等主演阵容也在预告中首次亮相。王丽坤步步逼问徐峥，短短几个镜头，展示出了和以往不一样的干练强势形象。而“反派专业户”王砚辉，则再次出演和徐峥针锋相对的反派角色，在预告片中短短的阴森一笑，令人不寒而栗。众主演在酒会依次露面，却各怀心思，一场如何瓜分20亿黑金的超级大戏即将上演，令人倍加期待。

今年2月初，发布第一支预告片的时候也是在现场出现了小插曲，当画面赫然出现“2018大年初一”时，预示着徐峥的新电影将闯进今年春节档。不过，结尾彩蛋，意外现身的徐峥却被上映日期“搞懵了”，一头雾水地再三询问宣发人员，“大年初一?提档了?谁说的?”。

看着宣发人员对进军春节档信心满满，徐峥忍不住“吐槽”，“片子做不完啊，音乐还没有写，台词还没有配，大年初一怎么上啊?”继而提议“咱们还是改回五一档吧”，这神反转的一幕，令人忍俊不禁。