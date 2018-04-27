巴霍巴利王2演员表介绍 巴霍巴利王2票房预测

网易娱乐4月27日报道 由华谊兄弟引进，南印度重量级导演S·S·拉贾穆里执导的史诗系列终章《巴霍巴利王2：终结》将于5月4日登陆全国超500家IMAX影院。近日释出的IMAX海报描绘了在远处充满古印度风情的雪山背景的映衬下，身穿红色丝袍的男主角巴霍巴利王手持勾戟，身背长剑，脚踩粗壮的树干大步流星神勇向前。作为首部在中国公映的IMAX版本的印度电影，《巴霍巴利王2》即将在顶天立地的IMAX大银幕上激燃上演王者归来的印度史诗传奇。

《巴霍巴利王》系列故事取材自印度神话传说，讲述了一段勇敢者揭开身世、满血复仇与夺回王位的故事。影片自2017年4月28日陆续在全球公映，以总票房5.1亿元人民币的佳绩一举拿下印度本土电影票房的榜首，最终在全球收获17亿元人民币票房，成为印度片历史上最卖座的电影。

作为南印度托莱坞电影的代表，《巴霍巴利王2》将在IMAX大银幕上为观众原汁原味的呈现宝莱坞以外的惊喜。据悉，导演S·S·拉贾穆里历时5年、斥资25亿卢比，实景搭建了雄伟的宫殿与华丽的布景拍摄制作而成，成为印度影史迄今制作成本最高的电影。影片强大叙事、紧凑的剧情、对视觉效果的极致追求不仅让它获得了IMDB 9.3，淘票票9.5的高分，更使之被冠以“印度指环王”的美誉。比肩好莱坞的大特效、大场面也让拥有超高分辨率的IMAX版成为欣赏该片绝佳的打开方式，观众将会不由自主地屏住呼吸，沉浸其中。

5月4日，中国观众即可在IMAX高清高亮的大银幕上将古印度王朝壮阔秀美的传奇宫城尽收眼底。在IMAX世界领先的放映系统加持下，影片的色彩更加炫目，场景更加恢弘，歌舞将更加震撼，让观众能够身临其境地感受这部气势恢弘的东方传奇。

IMAX版《巴霍巴利王2：终结》经由IMAX DMR??(数字原底翻版技术)转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验?标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。