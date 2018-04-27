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碟中谍6什么时候播出 碟中谍6定档时间是什么时候

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:43:17| 编辑：附一张

《碟中谍6》阿汤哥25000英尺跳伞106次搏命演出

网易娱乐4月27日报道 由美国派拉蒙影片公司出品的好莱坞动作巨制《碟中谍6：全面瓦解》今日参加了在美国举办的电影产业大会，豪华阵容出席宣传影片，阿汤哥(汤姆·克鲁斯)、“超人”亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、安吉拉·贝赛特和导演克里斯托夫·迈考利集体惊艳现身，汤男神帅气依旧引粉丝尖叫不断。现场不但播放了影片片段，主创更现场爆料幕后拍摄特技场面时发生的惊险故事。为拍3个高危镜头，阿汤哥竟从25000英尺(约7600米)高空自由跳伞，还连跳了106次，可谓敬业十足!“猛料”不断的交流激起一众影迷的狂热期待!本片将于7月27日登陆北美院线。

在电影产业大会中，派拉蒙公司将宣传环节的最后压轴半小时留给了《碟中谍6：全面瓦解》，豪华主创阵容上台进行交流分享。导演在现场展示了关于阿汤哥拍摄跳伞特技的电影片段。《碟中谍6：全面瓦解》中有三分钟发生在巴黎日落时分的场景，伊桑·亨特(汤姆·克鲁斯 饰)与中央情报局探员沃克(亨利·卡维尔 饰)在以220英里每小时的速度从25000英尺高空跳伞时，被闪电击中，沃克失去知觉，亨特必须在他们落地之前，设法在空中抓住沃克并使他苏醒过来。为了拍摄这段惊险剧情，剧组搭建了世界上最大的风洞。为了拍摄3个镜头，阿汤哥竟一共从飞机上跳伞106次!摄影师则是一位头顶着摄像机的跳伞运动员，面对阿汤哥倒退着从飞机上跳下，强劲的风力下摄影师只能依靠本能进行拍摄，“将摄像机与阿汤哥的脸保持水平一致”就是他的诀窍，相信这惊心动魄的3分钟一定会让观众的肾上腺素猛增，燃爆大银幕!

为了能够合法地拍摄特技场面，剧组在英国完成排练后专程飞到阿联酋进行拍摄。而阿汤哥也现场分享了拍摄感受：“每一次拍摄都像在跑800米冲刺。”西蒙·佩吉还打趣地对观众说：“你们看到这段特技，和我们当时看到的区别是，你们知道阿汤哥活下来了。”可见拍摄的危险与难度之大，对于硬汉阿汤哥来说，也绝对算得上完成了不可能的任务!片段放映后，现场观众反应热烈，纷纷表达了对影片的热切期待，《碟中谍6：全面瓦解》绝对是今夏必看大片!

《碟中谍6：全面瓦解》由美国派拉蒙影片公司出品，克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森、文·瑞姆斯、肖恩·哈里斯、安吉拉·贝塞特、凡妮莎·柯比、米歇尔·莫娜汉、亚历克·鲍德温、韦斯·本特利、费雷德里克·施密特等主演，将于7月27日北美公映。

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