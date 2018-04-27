潜艇总动员上映时间是什么时候 潜艇总动员预告片出来了吗

网易娱乐4月27日报道 今日，由环球数码、鑫岳影视联合出品，鑫岳影视独家宣发的海底奇幻冒险动画电影《潜艇总动员：海底两万里》，发布先导预告和海报，并宣布将于6月1日全国上映。“潜艇”系列动画电影曾五年蝉联同档期国产动画票房冠军，此番强势回归儿童节档期，全新的海底冒险故事让小朋友们备受期待。本片讲述了小潜艇阿力、贝贝和小伙伴们为了找回失踪的“珍宝”，揭开海怪的真面目，展开了一段惊险、刺激的“海底两万里”冒险之旅。

海洋萌物悉数回归 小潜艇阿力领衔海底冒险

先导预告以一段“各大洋海怪出没，商船遇袭失踪”的新闻报道为开端，伴随着“来吧让我们大干一场”的画外音，小潜艇阿力、贝贝、小鲨鱼梅鲨等海洋萌物悉数回归。为了追踪神秘海怪，在这次跨越四大洋的冒险之旅中，“探险小分队”不仅偶遇机器人9527、火龙前辈、大章鱼等形态各异的生物，还误入梦境一般的失落之城，更经受了来自隧道、超级漩涡的重重考验，他们能否找到传说中的神秘海怪，寻回失落的“珍宝”?让我们拭目以待。

一同曝光的海报中，五彩斑斓的海底世界跃然纸上，只见阿力佩戴着AR眼镜，各种精密数据科技感十足，贝贝则在其身后欢乐追逐，彰显俏皮可爱，而其他潜艇也在海报上首度集结亮相。此外，“海底冒险，欢乐起航”的宣传语，也预示着一场精彩纷呈的海底冒险即将起航。

“潜艇”IP六一档归来 海底奇观全方位呈现

《潜艇总动员》系列IP凭借呆萌讨喜的角色、引人入胜的故事和寓教于乐的主题，曾连续五年蝉联同档期国产动画票房冠军，积累了超高的人气和口碑，成为小朋友们最喜欢的国产动画IP。

作为该系列动画电影的第六部，此次《潜艇总动员：海底两万里》全面升级，重装回归六一档。为了呈现更好的视觉效果，影片在场景和特效上全面升级，亚特兰蒂斯遗迹、马里亚纳海沟、阿拉伯深海隧道等海底奇观犹如身临其境，小朋友们在伴随小潜艇寻找未知之旅的同时，也将进入到一个充满神秘色彩的海底世界。

电影《潜艇总动员：海底两万里》讲述了世界各大洋接连出现神秘海怪袭击商船事件，海洋将面临灾难的传言引发民众恐慌。正直勇敢的小潜艇阿力决定和小伙伴贝贝、梅鲨潜入深海秘境追踪神秘海怪，为了解开重重谜团，他们开启了一段惊险、刺激的“海底两万里”冒险之旅。

据悉，电影《潜艇总动员：海底两万里》将于6月1日全国上映。