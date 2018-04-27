找到你电影导演是谁 找到你什么时候上映

网易娱乐4月27日报道 由冯小刚监制，吕乐执导，秦海燕编剧，姚晨、马伊琍领衔主演，袁文康、吴昊宸主演的电影《找到你》即将于今年暑期档登陆银幕。今日电影曝光首款海报及剧照，片中姚晨化身干练的都市女性形象，身着工装却神态疲惫。而马伊琍竟也突破了以往大众记忆中的靓丽短发形象，长发示人且装扮朴素。单从造型上便呈现出强烈的反差感，耐人寻味。而吕乐作为冯小刚的御用摄影师，二人曾合力创作过《一九四二》《集结号》等优秀的重量级影片，时隔多年老搭档再度联手，打造中国影坛极为稀少的关注女性现状的情感类电影。如此强强联合的行业顶级主创阵容，不仅是影片的首要质量保证，其间的火花也尤为令人期待。

?冯小刚“点名”监制此片 携手老搭档吕乐再创佳作

吕乐在导演、编剧、摄影领域均有极高的艺术造诣，以擅长利用镜头构造故事的能力，成为张艺谋、冯小刚等众多国际知名导演的“座上宾”，与顾长卫、侯咏被业内尊称为“中国电影三只眼”。早年的吕乐凭借电影《摇啊摇，摇到外婆桥》不仅获得奥斯卡金像奖最佳摄影奖的提名，更一举夺得戛纳国际电影节最佳技术奖的殊荣。而与冯小刚合作的《集结号》《一九四二》等影片则使他成为中国电影金鸡奖最佳摄影奖的“双冠王”，其执导的电影《美人草》《小说》等均深受观众喜爱，此片是吕乐导演首度将目光聚焦在女性题材电影，亦获老搭档冯小刚亲自坐阵担任电影监制。与此同时，影片中“双女主”的设置在近年来的国内电影中尤为少见，堪称2018最受期待的“双女主”女性意识电影。

值得一提的是，在获悉电影《找到你》由吕乐执导时，冯小刚当即“点名”监制此片，首次观影后更是被影片震撼曲折又温暖人心的故事深深打动，称“这部影片有黑马像，因为它把人物推到了很前面，故事也一波三折，更难得的是能够和我们的生活发生关系，观众一定会被她打动”。而对于电影《找到你》这一颇具温情向的片名，导演吕乐也做出了自己的一番解读，他表示，电影原本拍摄时叫《谜踪》，而后正式更名为《找到你》，这三个字不仅能体现母亲失去孩子后的一种近乎崩溃感的焦虑，同样意味着女性对于自身存在意义、自我价值实现的一种寻找。

姚晨马伊琍挑战自我 真情演绎高情感浓度女性题材

此次发布的首款海报及剧照中，姚晨与马伊琍在片中的母亲造型首露“真容”，以都市白领形象示人的姚晨，虽着笔挺工装，干练十足，但面目表情却有着刻意掩饰的慌张，发人深思;而马伊琍则蓄起长发衣着朴素，与以往荧幕造型形成鲜明反差，饱经沧桑的面孔下仿佛有着道不尽的辛酸。令人不仅好奇，如此造型的二人背后经历了怎样一番曲折的故事，故事中又蕴藏着怎样的事实真相。

此次姚晨、马伊琍首次联袂出演电影，引燃观众对此片的期待值。二人不仅是拥有多年精湛演技的实力派女演员，且在生活中均已为人母。无论从演技还是经验积累上，都对角色倾注了更多心力。二人表示初看剧本时便被其中跌宕曲折的故事情节和真实动人的情感直戳泪点，女性角色平淡真实且有着非常高的情感浓度，二人皆是首次挑战此类女性题材。姚晨时隔4年以母亲身份重塑“职业律师”形象，马伊琍则以颠覆式的造型亮相大银幕，无疑令影片未映先热，备受众人期待。