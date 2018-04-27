91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 电影视频> 正文

猛虫过江什么时候上映 猛虫过江演员介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:39:06| 编辑：附一张

电影《猛虫过江》院线推介会定档 小沈阳导演

网易娱乐4月27日报道 4月25日，电影《猛虫过江》亮相在青岛举办的2018春季·第十六届全国院线国产影片推介会，并正式宣布影片定档6月15日。小沈阳和潘斌龙现场推介，向在场的媒体以及院线展示了影片的精彩片段以及看点，并调侃要“以柔克刚”与代表着北美超级IP的“好莱坞霸王龙”一决高下。现场反响强烈，一场暑期档的“虫龙大战”已经是箭在弦上。

东北喜剧人足以称得上是中国喜剧界的“银河战舰”，现如今当东北喜剧元素更多地出现在舞台上、综艺上或是影视剧中的时候，作为东北喜剧的一代继承和发扬者，小沈阳选择独扛这面“银河战舰”的进攻大旗，有望开创东北喜剧的又一个春天。谈及同天上映的超级科幻巨制《侏罗纪世界2》，小沈阳表示，影片讲述的是一对小人物的故事，虽然“小”却是一只潜力无限大的“猛虫”，尽管好莱坞电影工业化确实处在领先地位，但我们不要怂，总有一天会超过他们。潘斌龙则表示，体型越小的动物越有强大的生存能力，如同打不死的小强，坚信这部电影能够发展东北喜剧，继而承包全国笑点。两位主创在现场也是向台下各位院线经理相关院线负责人坦言，在春节档过后，电影市场鲜有阵容强大，质量过硬的喜剧片出现，《猛虫过江》或许会成为一匹黑马，取得不错的票房成绩。

随着此次的定档6.15，接下来《猛虫过江》将在全国范围内启动路演，片中主创也会来到各个城市与观众亲密互动，笑出黑龙江的同时将欢乐传递到千家万户。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号