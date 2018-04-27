猛虫过江什么时候上映 猛虫过江演员介绍

网易娱乐4月27日报道 4月25日，电影《猛虫过江》亮相在青岛举办的2018春季·第十六届全国院线国产影片推介会，并正式宣布影片定档6月15日。小沈阳和潘斌龙现场推介，向在场的媒体以及院线展示了影片的精彩片段以及看点，并调侃要“以柔克刚”与代表着北美超级IP的“好莱坞霸王龙”一决高下。现场反响强烈，一场暑期档的“虫龙大战”已经是箭在弦上。

东北喜剧人足以称得上是中国喜剧界的“银河战舰”，现如今当东北喜剧元素更多地出现在舞台上、综艺上或是影视剧中的时候，作为东北喜剧的一代继承和发扬者，小沈阳选择独扛这面“银河战舰”的进攻大旗，有望开创东北喜剧的又一个春天。谈及同天上映的超级科幻巨制《侏罗纪世界2》，小沈阳表示，影片讲述的是一对小人物的故事，虽然“小”却是一只潜力无限大的“猛虫”，尽管好莱坞电影工业化确实处在领先地位，但我们不要怂，总有一天会超过他们。潘斌龙则表示，体型越小的动物越有强大的生存能力，如同打不死的小强，坚信这部电影能够发展东北喜剧，继而承包全国笑点。两位主创在现场也是向台下各位院线经理相关院线负责人坦言，在春节档过后，电影市场鲜有阵容强大，质量过硬的喜剧片出现，《猛虫过江》或许会成为一匹黑马，取得不错的票房成绩。

随着此次的定档6.15，接下来《猛虫过江》将在全国范围内启动路演，片中主创也会来到各个城市与观众亲密互动，笑出黑龙江的同时将欢乐传递到千家万户。