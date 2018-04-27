幕后玩家4月28日上映了吗 幕后玩家最终票房预测

1/8《幕后玩家》主创和济南观众合影留念

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网易娱乐4月27日报道 由徐峥监制并主演，任鹏远导演，王丽坤、王砚辉、段博文、任达华、于和伟、朱珠、赵达联合主演的电影《幕后玩家》将于4月28日全国上映。昨日，徐峥、任鹏远、赵达惊喜现身济南商场跟观众互动。在徐峥和任鹏远跟观众打过招呼后，祖籍山东的赵达更是笑容满面地说“老乡们大家好”，济南影迷热情的尖叫声差点掀翻了楼顶，气氛十分热烈。

路演活动上，三位主创分享幕后趣事，徐峥坚持被选中饰演钟小年是因为自己“颜值高”，令人忍俊不禁;赵达一场翻车戏“躺了4天”，十分不易;导演任鹏远更坦言“想拍能让大家二刷的悬疑片”，诚恳态度打动众人。现场，大家还玩起了“演技接力”的游戏，在徐峥组表演“徐峥裸奔”时，一位女观众顺势脱下外套假装狂奔，引得徐峥赶紧说“不用脱了，我已经猜到了”，瞬间笑翻全场。

电影《幕后玩家》是徐峥时隔四年再次出演悬疑片，亦是他再度携手新人导演，打造一场拷问人性的悬疑盛宴。现场，分享起这次和任鹏远的合作，徐峥调皮道，“这次是任由任导所使用”，而后真诚表示自己“很享受纯粹演戏的过程，但也会以过来人的身份给导演一定的意见和建议，简而言之，我全部的工作都是为导演来服务。”

而在被问及为何选中徐峥来演绎钟小年这个角色时，导演任鹏远解释这次跟徐峥的合作纯粹是因为剧本打动了他。徐峥随即“傲娇”地反问“难道不是因为我的颜值吗?”，任鹏远立刻笑答附和，“主要是因为您颜值特别特别高”，话音未落三人一起哈哈大笑。

电影《幕后玩家》讲述了徐峥饰演的亿万富豪惨被设局，不仅被人绑架，身陷重重危机，更被逼背着定时炸弹从高楼坠下，生死难测。现场有观众提问导演，“是不是制造了很多反转，让人很难揭开最后的谜底?”任鹏远表示“一开始就没想过要把悬疑这个类型前置，而是想讲一个男人回归初心的心路历程”，更吐露心声，“其实我最想做的就是值得让大家看第二遍的悬疑片”，一番真情流露，引来观众当即拍胸脯保证“我一定会看第二遍的”。

而赵达此次在电影《幕后玩家》里首次挑战一个亦正亦邪的商业间谍，他本是徐峥的左膀右臂，却在关键时刻背叛了他，在“幕后玩家”给徐峥设局的游戏里，担当了一枚重要的棋子。其中一场被王砚辉报复的翻车戏，赵达“躺着”拍了4天，“那四天其实是最热的时候，然后地表的温度很高，然后那个车翻着，我每天都得倒着钻进去，脑袋一搁就是一整天”，敬业程度可见一斑。

据悉，徐峥、王丽坤、段博文、鲍晓还将亮相成都、重庆、珠海三城，跟观众们畅谈电影幕后趣事。电影《幕后玩家》将于4月28日在全国各大院线上映，目前预售早已突破千万，淘票票、猫眼、百度糯米等各大票务平台已开启预售，火热抢购中。