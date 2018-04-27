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阳台上结局是什么意思 片尾结局内容介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:35:25| 编辑：附一张

电影《阳台上》是由周冬雨主演的，影片根据同名小说改编，围绕“复仇”主题，讲述了因父亲被拆迁逼死的男主，在“复仇”过程中对周冬雨饰演的“仇人”女儿产生复杂情愫的故事。那么阳台上结局是什么意思?下面一起了解一下吧。

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阳台上结局是什么意思

由张猛执导，周冬雨特约出演、王锵领衔主演的电影《阳台上》在近日曝光了定档海报，正式宣布定档6月1日登陆全国院线。在此次公布的定档海报中，即使近在咫尺，男女演员之间却有着若即若离的疏远感，投射出片中两人复杂的关系，剧情发展引人期待。

延续片方此前公布的“冬雨版”海报的全胶片质感，此次的定档海报依旧选择简单沉稳的配色，追求故事本身凸显的张力。两人均是身着老款服饰，白色上衣搭配灰色裤子尽显古朴素净风格。此外，多处细节元素也都吻合了故事发生在上海旧居民区的背景。拆迁楼的废墟和后景中的高楼大厦形成强烈的对比，揭示时代飞速变化下，社会里的现实矛盾和底层人民的生活无奈。女主角周冬雨表情淡然，坐在拆迁区废弃的游乐设施上望向远方，目光中透露出无能为力的情绪，男主角则侧立一旁，微微偏头窥探着对方，眼神中同样充满了复杂的情感。

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据悉，影片是以上海老居民区发生的“拆迁”事件为背景，讲述王锵饰演的生活在“温室”环境下的男主在步入社会后愈发内向怯弱，对周冬雨饰演的“仇人”的女儿长期“踩点”窥探过程中，产生了隐秘又矛盾情感的故事。此次，凭借电影《七月与安生》荣获金马影后的周冬雨，将突破以往的形象，饰演智力低于常人的女孩。值得注意的是，周冬雨还担任了本片的出品人之一，这也是她首次以出品人的身份参与电影。

与现在很多商业片不同的是，电影《阳台上》在视觉技术上下了十足的功夫。导演张猛放弃了诸多同行惯用的数字拍摄和绿幕特效，采用胶片捕捉最生活化的场景，专注还原故事本身。其实说到胶片拍摄，张猛是国内鲜少的有丰富经验的导演，此前他屡获褒奖的电影《钢的琴》便是由全胶片拍摄而成。该电影不仅获得第14届上海国际电影节传媒大奖最佳影片、最佳导演、最佳男女演员三项大奖，还获得了第48届金马奖包括最佳导演在内的七项提名、第28届金鸡奖包括最佳导演的五项提名。相信一直以来体现情怀、关照现实的导演张猛，这次和金马影后周冬雨合作，对影片的画面质感和剧本打磨会有更高的自我要求，也势必触碰出不一样的火花。

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