巴黎世家让“中国人滚出去”？巴黎世家歧视华人原因是什么？

今早，一则关于巴黎世家Balenciaga的新闻，迅速上了热搜排行榜!微博上一片哗然：

#不买巴黎世家，从我做起#

#抵制巴黎世家歧视华人之声#

好奇宝宝立即给大家一探究竟，原来是4月25日巴黎春天-巴黎世家现场发生斗殴事件。斗殴这都不是事儿，但却被冠上“辱华”的名头，这可就摊上大事了!

这到底是怎么回事呢???

在昨天上午，法国春天百货公司的巴黎世家发表新品Triple S复古球鞋，又叫老爹鞋，长这个样子。

因为鞋子太火，官网和门店又常常售罄...所以巴黎世家门口总是大排长龙…

其中，就包括了一位中国阿姨。

在排队的过程中，几个阿尔及利亚人(在法国简称“阿人”)突然插队，中国阿姨没忍住就指责了一下。

谁知道，其中一个阿人当即动手推了和辱骂阿姨，并作势要打她。阿姨的儿子冲过去要保护妈妈，直接就被那一帮阿人揍了一顿。

画面里一片推搡!!

从网友现场拍到的视频里可以看到，至少有5个人围住中国男子!其中一名身穿黑色短袖衫的外国人，直接用胳膊肘，勒着中国男子的脖子，并用力往后拽!

另一名穿着迷彩上衣的人，和其他几名外国人，拉着中国男子的腿，顺势用力往外推!

是不是该找商场保安过来管管?结果保安来是来了，也拉架了;然而没想到的是法国保安，只控制中国人!

在整件事情中，最让人生气的是巴黎世家以及春天百货公司对事情的处理态度。

整个由“阿人”挑起来的闹剧，他们最后买到了鞋子，还导致巴黎世家停止当天的发售…

而对于规矩排队的中国人，巴黎世家春天店的回应是：

“滚出去!再也不要来买鞋子了!”

事后，中国阿姨和她的儿子向春天管理层投诉，得到的回复却是：

“好的，好的，请你们离开”这样的话语!

整个事件看下来：

中国人规矩排队：得到的不是道歉，而是辱骂;

当事人被群攻：保安和便衣警察不是公正处理，而是彻彻底底护犊子，拉偏架;

巴黎世家春天店店长：把打架滋事者全请进店买鞋，中国人却被要求“别再来买鞋了”;

当事人去投诉：百货公司负责人不是查监控调查情况，而是敷衍一句“好的，请你们离开”;

整件事最终定义为：中国人闹事。中国人滚出去!

然而在事情还未平息，巴黎春天又火上浇油：

巴黎世家象征性地做了一个，略显遗憾的声明，却完全没有道歉的意思!

中文翻译：

“对于今早新品发售出现的客户争执，我们表示非常抱歉。我们已经采取了必要的措施来平息两个顾客间的争端。现在我们正在通过多种渠道更多的了解事实真相。”

一个真真实实诚诚恳恳的道歉都没有，而是随便的一句“sorry”，你让我们如何不寒心?

无论是事发后店员的处理态度、法国春天百货公司的处理方式和回复，都让人看不到真诚的歉意;看到的只有巴黎世家店员和百货公司的刻板印象：

闹事的，都是中国人!

如此不公平的处事逻辑，与不尊重的歧视态度，那么很抱歉，作为中国人，我们无法认同你们的处事态度!

我们“钱多”，但我们不傻

说到购买力，谁能比得过我们，我们高兴就组队去日本买马桶，去韩国买护肤品，去乌克兰买蜜蜡，去美国买房......

我们不高兴，说让乐天凉凉就凉凉，乐天的倒闭，正是这十几亿中国人民的力量!

据统计2017年以来大巴黎地区每年接待近90万的中国游客，人均购买力都达上千美元，助力法国实现500亿旅游收入。

另据法国《世界报》之前10月披露的报告显示，隶属于春天百货的奥斯曼大街总店的营业额近10亿欧元，其中，中国游客贡献了进4亿欧元，占比40%。这些旅游业相关收入占发国内生产总值8%，创造200万个就业岗位!!

到底是谁给“Balenciaga”们的勇气，一边大肆收着中国人的钱，一边又明目张胆地瞧不起中国人。

巴黎世家 Made in China

其实，巴黎世家的Triplie S厚底鞋(“爸爸鞋”)，鞋子上的生产信息，早已从“Made in Italy" 变成了"Made in China"。

有位网友咨询了 BALENCIAGA 客服，客服在邮件中是这样回复：

“Triple S 原本产自意大利，但是现在球鞋的制造商‘搬’到了中国，因为那里(中国)有能力将球鞋做得更轻。”

但是，鞋子的售价仍是850美金一分不少。

一边利用我国的劳动力制造，一边看不起国人花高价在国外消费。那就太没有意思了 。

不可否认，华人遭受非议和诟病、遭遇种种歧视和偏见，在一些国家和地区仍屡见不鲜。小到在餐馆被服务员欺负，大到这种斗殴驱赶事件：

在2018年的2月12号，伦敦希思罗机场出现对中国人的种族歧视。

日本大热护肤品牌Pola直接在门上贴出“中国人不允许进入”

华人在美国给妈妈买一套雅诗兰黛，没想到妈妈却收到的卡片上却写着“FCK U”

Philipp Plein更是大胆地直接在自家衣服上面写出了辱骂中国的词语“FUCK YOU CHINA”

Smashbox在自己的官方ins上面写了“We don't sell in China

”(我们就是不卖给中国···)。

当遭遇不公正待遇时，发出自己的声音，理性进行反抗，让更多人了解，这是应对种族歧视的正确姿态。

我们也期待巴黎世家能给出一个合理的解释。