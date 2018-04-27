奢侈品巴黎世家歧视华人遭抵制 巴黎世家歧视华人事件介绍

近日，有网友发布视频称，一对中国母子在法国巴黎春天百货商场的巴黎世家门店购物时，因指责外国消费者插队与对方发生冲突，而巴黎世家的店员和保安却只制止中国顾客，并禁止在场中国顾客继续购物。昨日，巴黎春天百货在其官方社交平台上回应此事称，为给大家造成的影响表示歉意，目前正在调查事情的经过。

中国顾客疑遭多人围殴

最近，一段视频引起了众多网友的关注。视频中，一名中国游客被五六名外国男子团团围住、拖倒在地。其中一人用手臂扼住中国游客的颈部，拉扯着他的胳膊，使他不能自由移动，其余几人则不断挥拳，对中国顾客进行殴打。尽管现场有店员控制场面，但冲突依然持续了一段时间。

视频发布者称，事发法国巴黎春天百货商场的巴黎世家店铺。当天巴黎世家正在发售新品鞋，由于只有几十双，所以竞争十分激烈。视频中的外国顾客们因为插队被一中国女性游客指责，随即对女性游客进行推搡，引起其儿子的不满。双方争执时，几名外国顾客对中国顾客实施了围殴。视频发布者称，冲突发生时巴黎世家的保安只制止了中国顾客，事后店员还侮辱其他正在排队的中国顾客，让他们再也不要来买鞋了。

目击者：外国游客先插队

当天也在巴黎世家排队买鞋的王茹(化名)告诉记者，她大约在上午10点到达巴黎世家，当时排队的人已经很多，好在大家都还遵守规则。后来，大家得知鞋子发售数量有限，于是开始有外国游客借朋友的名义来插队。

面对插队行为，一名中国女性游客上前制止，却被外国游客推出人群。“他们推了这位阿姨之后，阿姨的儿子就从队里冲了出来。”王茹回忆，“她儿子过去打了插队的人，后来就开始了视频里的打架风波。”王茹表示，当时自己站在外围，没有看清对方具体有几个人，但显然不是“一对一”地打。

她介绍，巴黎世家的店员们在维持秩序时，宣称停止销售新品鞋，还对现场的中国游客说“都是因为你们，所有的人都买不了了，希望你们现在离开。”王茹告诉记者，当时店里员工的语气十分“不礼貌”，但后来却将之前几名插队的外国顾客放进店里继续买鞋。

商场：正在调查事情的经过

26日，事发的百货商店法国巴黎春天通过官方社交平台发布声明，证实当天确有打人事件发生。声明称，对两名客人因排队产生争执的事件表示抱歉，目前正在积极调查事情的经过，“我们再次为给大家造成的影响表示歉意。”

事发后，不少人在巴黎春天的社交网站Instagram账号下发表评论，提出质疑。之后，巴黎春天在评论区下面发出“道歉”称，“我们很抱歉今早有两名顾客在新品发售的排队队伍中发生了争吵，我们很快采取了措施，让双方保持了冷静。我们也在了解到底发生了什么。”这一含糊解释让中国网友更加气愤，不少人质疑巴黎春天没有诚意。

王茹向记者展示了巴黎春天百货中文社交媒体负责人与自己的聊天截图，对方称：“事件发生后，我们高度关注该事件并且努力寻找事情的详情，以还给我们的消费者一个公道。我们已经在我们商场内以及品牌方展开调查。”

26日晚间，巴黎世家官方微博就此事做出回应，称“对排队等候顾客之间的纠纷事件深感遗憾。”巴黎世家方面称，保安人员当时即刻介入处理以恢复秩序，对所有受影响的顾客致以诚挚的歉意，将确保始终秉承平等和尊重的态度面向每一位顾客。

追求时髦没有错 如何正确买买买

说到买买买，自然少不了要讨论国人的购买力。从数据指标可以看出，如今华人对全球个人奢侈品市场的贡献早已超过30%，更有行业人士，来自巴黎春天百货公司的代购透露，从15年开始，该公司的客户名单中有2000多位高消费客户。其中近70%是中国人。

而不少国人还有一种“出了国就要买买买”的心态，除了国内外的差价极具诱惑力，不少消费者表示，同样的东西，在国内买和国外买的感觉是不一样的。

但在国外购物其实并不是一件轻松的事，以巴黎为例，想在老佛爷巴黎春天等热门购物商场，买件自己心仪的单品其实没那么容易。排队自然不用说，店员还要和你确认你是否真的有意购买，如果因个人原因没有消费，也许还会遭到店员的冷眼。

所以，这不免引起我们的思考，在花大价钱购买奢侈品的同时，我们难道不应该享受同等的优质服务吗?

随着中国经济的腾飞，中国人能买能消费，但似乎没有得到最起码的尊重。而无论这次抵制Balenciaga事件的始末如何，除了不要小看中国人的团结力，我们也应摆正购物心态。