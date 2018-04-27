抵制巴黎世家歧视华人是怎么回事？巴黎世家“歧视中国人”道歉

26日，相信很多人都在网上看见一个视频，视频中的“巴黎世家”(Balenciaga)专柜25日发生打架事件，该商场和品牌被指涉嫌辱华、歧视中国人。

“抵制巴黎世家歧视华人”26日在中国互联网上成为热门话题，起因是法国知名商场巴黎春天百货内的时尚品牌“巴黎世家”(Balenciaga)专柜25日发生打架事件，该商场和品牌被指涉嫌辱华、歧视中国人。26日，巴黎春天和巴黎世家都在新浪微博上对这一事件表示道歉。

据网友爆料，巴黎世家当天发售新款鞋，现场不少人排队。一名中国阿姨在排队购物时遭遇外国人插队，阿姨欲阻止，却被对方推搡。中国阿姨的儿子冲过来理论，结果被一群外国人打了。最后插队的人买到了鞋子，中国阿姨被请走了。

爆料者还称，发生冲突后，“法国保安拉架只控制中国人”，“巴黎世家专柜侮辱守规矩排队的中国人，让中国人滚出去”。多位网友在微博上讲述了大致相同的事情经过，并且有打架视频为证，但事件中的“中国阿姨”并没有现身说法。

事发后，不少人在巴黎春天的社交网站Instagram账号下发表评论，提出质疑。之后，巴黎春天在评论区下面发出“道歉”称，“我们很抱歉今早有两名顾客在新品发售的排队队伍中发生了争吵，我们很快采取了措施，让双方保持了冷静。我们也在了解到底发生了什么。”这一含糊解释让中国网友更加气愤，不少人质疑巴黎春天没有诚意。

26日，巴黎春天在新浪微博官方账号发文称：“我们对昨天发生在春天百货的事件感到万分的遗憾与歉意”，“我们向事件中的两位中国顾客，在场所有受到牵连的顾客，以及所有受到影响的广大华人群体表示我们真挚的歉意!”巴黎世家的微博称，“重申并将确保始终秉承平等和尊重的态度面向每一位顾客”。

巴黎世家专柜的一位女负责人则对《环球时报》记者说，“昨天这个事是小事”，就是在排队过程中，好像有人因为插队的问题发生了冲突，商场的保安第一时间进行了处置，处置的方式是拉开了冲突双方，绝对没有“殴打中国客人”。她表示，巴黎世家品牌的人也不会说出歧视和侮辱中国人的话，“我们90%的客人都是亚洲人，侮辱他们绝对不符合我们的商业逻辑。”

这位女负责人称，她不知道昨天冲突的来龙去脉，但因为排队的人多，品牌要求大家事先填表，写清买什么买几个。冲突发生后，品牌随即中止了当日销售，没有来得及填表的客人就被请走了，只卖给了填表的客人，不存在赶走中国客人的情况。“我们真的不会这么对待中国客人”。邻近品牌专柜的销售人员也对《环球时报》记者表示，她知道昨天发生了冲突，但事情很快就平息了，并对该事件在中国网上引发的关注度表示惊讶。