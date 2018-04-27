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哔哩哔哩TV和哔哩哔哩有什么区别 都有什么功能

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:22:29| 编辑：附一张

哔哩哔哩是许多朋友都喜欢用的一款平台，而哔哩哔哩TV也是B站推出的一款平台，那么两者之间究竟有什么区别呢?下面就让小编为大家介绍一下吧。

QuestMobile发布的《移动互联网2017年Q2夏季报告》显示，B站位列24岁及以下年轻用户偏爱的十大APP榜首。截至2017年第四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万，用户日均使用时长达到76.3分钟，正式会员第十二个月的留存率超过79%。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人。

伴随着智能电视向年轻用户群体的渗透，越来越多的移动端应用开始转向大屏电视端。相辅相成，更多的优质内容，也吸引着年轻人关注电视大屏。

在PC端和移动端之后，哔哩哔哩将目标瞄准了大屏客厅场景。近日，哔哩哔哩宣布推出大屏端应用哔哩哔哩TV版——云视听小电视，4月26日在当贝市场独家首发上架。用户搜索“云视听小电视”或首字母“YSTXDS”，即可下载体验。

从UI设计来看，云视听小电视继承了哔哩哔哩PC端和移动端的诸多优点，界面分类清晰。当然，为了符合大屏场景的习惯，选择了更为主流的方块式排版，操作操作逻辑和PC端和手机端略有不同，更容易上手。

首屏保留了哔哩哔哩特色的二次元风格，导航栏提供了：我的、精选、番剧、国创、电视剧、电影、纪录片七个分类。

用户可通过左上角的搜索功能快速找到想要的视频内容。同时，登录个人账号后，可同步PC端、移动端的用户信息、追番以及历史观看记录等，实现互联互通。

其中，哔哩哔哩的核心番剧依然是云视听小电视的精华，不仅内容多姿多彩，更新速度也最快;国创分类也是其一大特色，内含多部高质量国产动画。此外，还有电视剧、电影以及纪录片，充分满足不同用户的观影需求。

画质上，云视听小电视提供了360P到1080P+多种画质以及不同画面比例，还支持断点续播、追番、影视收藏等常用功能。

如今，OTT大屏为主的家庭客厅经济正高速发展，电视大屏天生更加适合观影的优势也为哔哩哔哩这类优秀影音类应用提供了绝佳条件。

云视听小电视作为哔哩哔哩在大屏场景的首试，最大程度保留了哔哩哔哩的内容精华，同时操作体验上，更加符合大屏场景，相信会给用户带来不一样的观看体验。

依托当贝市场多年来的渠道分发经验，云视听小电视将实现多场景、多领域、多人群覆盖，有效提升产品曝光率，加快哔哩哔哩的在PC端、移动端、电视端的“三屏合一”进程。

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