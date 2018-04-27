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网易有道发布AR功能了吗 增加实景翻译功能是真的吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:21:41| 编辑：附一张

最近网易的有道词典增加了一个新的AR翻译技术，并且接入了了有道的离线神经网络翻译技术(YNMT)，比起以往的拍照翻译，体验有了很大升级。

有道实景AR翻译支持离线翻译，翻译工具最高频的使用场景就是国外旅行、海淘购物，而输入文字再翻译的效率并不高。使用有道实景AR翻译，只需要拿起手机扫一下，就能获取商品信息、路标提示，整个翻译过程，比扫二维码还要快。在网络不佳或没有网络的时候，也可以完成。据了解，目前有道实景AR翻译已经支持中英日韩四种语言。

另外，有道实景AR翻译还能在手机镜头运动状态下对被摄内容的跟随翻译，跟随速度快，精准呈现出翻译结果。针对常见翻译语料，比如论文、化妆品包装、个人证件、产品说明书，都做了专门技术优化。在视觉呈现上，翻译结果的边缘、背景色与字色均可与原背景无缝贴合。

有道实景AR翻译不同于静态的拍照翻译，是在动态移动的情况下完成。用运动预测模型去实现动态跟踪，速度能达到90帧/秒，在视觉呈现上非常流畅。

另外为了翻译质量，有道使用了OCR组段技术训练上百万份不同类型的语料，让机器更加理解人类语言的段落层次。

有道实景AR翻译采用离线神经网络翻译(YNMT)，离线安装包在100M大小，实现在无网络的环境下轻松翻译。

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