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微信扫一扫除了支付还有什么功能 都有哪些扫码用途

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 11:20:38| 编辑：附一张

微信扫一扫是我们经常用的一个功能，但是许多朋友一般都只有他做扫码支付，而忽略了它其实有多种使用的功能，那么它都有哪些扫码用途呢?下面就让我们一起来看看用法吧。

微信扫一扫用处介绍查询物流信息如果你想看快递到哪里了，你会怎么做?打电话问客服、网上输入运单号……，其实微信扫一扫就能实现，当你寄快递的时候，快递员会给你一个回执单，打开微信，对准上面的回执单条形码进行扫描即可获得快递的相关信息，非常方便。可查询物流信息能够了解商品信息，想要获得商品的信息，利用微信扫一扫也能实现，对准商品的条形码一扫，该商品的相关信息就会一览无余(包括名称、简介，甚至是各网络购物平台上该物品的价格)，在这些信息的引导下，可以在购买该商品时，避免多花冤枉钱。翻译功能出国旅游或者购买进口产品已经不再新鲜，但是你的单词储备真的充足吗?所以经常出现拿着手机在网上查的尴尬，其实你用微信扫一扫单词，即可获得相应的解释，可进行单词翻译。实景定位功能这个功能可以说是相当实用，打开微信扫一扫，选择“街景”，扫一下自己周边的情况，你的位置信息就会在实景地图上显示， 想要导航的话也很方便。

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