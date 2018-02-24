杀戮尖塔烧牌战怎么玩 杀戮尖塔烧牌战攻略打法

杀戮尖塔烧牌战怎么玩?本文为大家带来杀戮尖塔烧牌无限战教学，把杀戮尖塔烧牌无限战玩法思路和三个阶段讲解给大家，下面就一起来看看杀戮尖塔烧牌战攻略打法吧。

一、思路

本打法分为【过牌】【烧牌】【无限连】三个阶段，过牌的目的是尽快抽到【腐化】这张卡，烧牌压缩牌库并叠盾度过前期，烧光牌之后无限连。因为每次抽卡只有五张，遇到时间吞噬者更是只有四张，因此压缩牌库的结果是要卡组只剩五张，这就要求卡组内的【攻击牌必须在五张以内】

二、组卡

1.核心卡

腐化。真正称得上是烧牌流核心的就只有这张卡，【只有】这一张卡是必备卡，而且升级优先度极高。

2.【过牌】阶段

【黑暗之拥+】最适合烧牌流的过牌卡，没有之一。真的发动起来就和诸葛连弩一样停不下来。但是它的金边决定了你不是每局都能碰到的。

【战吼+】为什么推荐升级呢?因为1费和0费有着本质区别。0费过两张，自己必烧，推荐。

【剑柄打击+】为什么剑柄能比打击伤害更高先不提，升级之后过两张牌还是很可观的。不过需要注意此牌本身也是攻击牌，在五张牌的限制以内。而且1费可能让你有的时候用不了腐化。

【燃烧契约+】这卡比较微妙。1费烧1抽三。拿来烧状态牌倒是挺不错的

【战斗专注】0费过三。但是自己占一张卡位，实际上是过两张。升级之后效果比较好。但是这张牌的副效果决定了它一定是你没有其他过牌可用的时候才用的卡。

【耸肩无视】可以带，但是别多带。毕竟有一费在那呢，不过腐化发动了之后这张牌一定是你最想见到的牌。

【祭品+】0费过五张还给俩水晶!自己必烧。还有比这张卡更适合的吗?

3.【烧牌】阶段

本阶段烧牌和过牌其实是一体的，不过和上一个阶段不同的是，你不用再担心费用问题，愉快的烧牌过牌然后叠甲就好了。

【武装+】前期神器，后期无力。带一张可以

【哨卫+】极推荐。你爆了一手的牌怎么用呢?送水晶的来了

【无惧疼痛+】可以带一张。有人觉得是烧牌战核心。有的话前期比较好过，更稳。但我实验之后发现有没有都行，不是必备卡。

【火焰屏障】0费的时候还是可以用的。【岿然不动】同

【壁垒+】不推荐。你又不是盾战带什么壁垒?什么?你有好几张哨卫?好吧可以带一张。不过大部分情况下是很卡手的。

【盛怒】这卡其实很微妙，弱就弱在没有过牌能力上。带一张可以，不带也行。

【势不可挡】看似很美好，但是很卡手。自行取舍

4.【无限连】阶段

诸葛连弩发动!

输出牌

无限连的核心是凑出两张【亮剑】或【飞身踢】，可以用【双持】实现。

易伤用【震荡波】【痛击+】或【上勾拳+】叠。

【断魂斩】【燔祭】是用来应对可能出现的状态牌。但是断魂斩太卡手，其实这两张牌都可以不带。

【交锋】可带可不带，牌库压缩到位的时候带了肯定不亏。

可以用【观察弱点】叠一点力量，省的出牌效率太低被时间吞噬者克死。

总结：【腐化】+凑出共计两张【飞身踢】或【亮剑】+能叠易伤的牌

攻击牌五张以内

其他都是点缀!