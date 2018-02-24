地下城3全成就条件 地下城3成就达成条件一览

地下城3(Dungeons 3)日前已经发售，游戏有60个成就，玩家该怎么达成全成就呢?下面就来分享一下地下城3全成就达成条件。

地下城3成就达成条件一览

黑影来袭

完成任务“至尊之影”。

邪恶至尊

在任务“摧毁推斯特姆”中收集共计1000点邪恶值。

推斯特姆已毁

完成任务“摧毁推斯特姆”。

全体生还!

在任务“摧毁推斯特姆”中失去不超过3个手下。

地狱之石

完成任务“地狱之石”。

死亡与毁灭!

在任务“至尊之影”中使用达莉娅的“火焰爆弹”杀死9名英雄。

死亡沼泽

完成任务“灰泉沼泽”。

脑子!

在任务“灰泉沼泽”中唤醒至少98个亡灵。

影之猎手

在任务“至尊之影”中不让影子受到任何光伤害。

铁锈

完成任务“铁锤堡之战”。

汉堡亡了

完成任务“汉堡亡中亡”。

只许看不许碰!

在任务“铁锤堡之战”中不让地下城之心的生命值低于50%。

军备竞赛

在任务“铁锤堡之战”中任意阶段拥有15只手下。

上船喽

完成任务“渡海”。

石刑

在任务“地狱之石”中使用地狱之石的魔法杀死至少15名英雄。

奈何敌军有高达

在任务“汉堡亡中亡”中任意阶段拥有超过5个地精机甲。

太邪恶了

完成任务“地狱王子”。

工业农场

在任务“地狱王子”中拥有超过7名英雄囚犯。

股市暴跌

完成任务“强袭多拉兰”。

何不食肉糜!

在任务“汉堡亡中亡”中不让任何外卖抵达城内。

骄兵必败

完成任务“雅娜之死”。

护花使者

在任务“地狱之石”中，不让达莉娅的生命值低于75%。

打包带走

完成任务“投石机的故事”。

渴了就喝

在任务“饥饿的食人魔”中任意阶段拥有超过42个酒桶。

不听不听，王八念经

在任务“渡海”中在日落之前摧毁至少3个英雄营帐。

没时间解释了!

在任务“雅娜之死”中于60秒内摧毁所有奥术裂痕。

食人魔来了!

完成任务“饥饿的食人魔”。

陷阱大师

在任务“渡海”中使用“鞭笞者”杀死至少30名英雄。

砸扁了

在任务“投石机的故事”中利用投石机杀死50个英雄。

救生员

在任务“潮起潮落”中不让手下死在水里。

唤潮人

完成任务“潮起潮落”。

多就是好

在任务“地狱王子”获得所有额外手下。

给我拆!

完成任务“阿尔法斯的泰坦”。

家家有本难念的经

完成任务“我是你爹!”。

诅咒之歌

在任务“阿尔法斯的泰坦”中的任意阶段拥有超过5个女妖。

活死人之夜(快放版)

在任务“灰泉沼泽”中在25分钟内攻占所有墓园。

炎天使

完成任务“浴 火”。

自掘坟墓

不让墓俑的生命值低于50%。

不灭之心

在任务“雅娜之死”中不让地下城之心的生命值低于75%。

请勿打断

在任务“潮起潮落”中不让任何人打断达莉娅的污染行动。

有光就有影

完成任务“有光就有影”。

拆家专业户

在任务“强袭多拉兰”中摧毁所有英雄营地。

食人魔也是人呐!

在任务“饥饿的食人魔”中不让食人魔的生命值低于75%。

这太有趣了，再来!

在任务 “我是你爹!”中献祭英雄直到旁白满意为止。

命运山脚下

完成任务“荣光背后”。

越狱

在任务“光与影”中于45分钟内救出达莉娅。

狂风过境

在40分钟内完成任务“强袭多拉兰”。

原力扰动

完成任务“原力扰动”。

钢铁雄心

在地下城之心不受任何伤害的情况下完成任务 “我是你爹!”。

胜利至尊

完成任务“终将结束”。

我爱投石机的硝烟!

在任务“投石机的故事”中于30分钟内占据所有投石机。

治病救人

在任务“阿尔法斯的泰坦”中损失不超过8个手下。

心地善良

在仪式中不让达莉娅的生命值低于75%。

利用地形

使用方尖碑杀死30名英雄。

毫发无伤

在任务“浴 火”中使达莉娅不受到任何伤害。

探索者

在25分钟内发现两个方尖碑。

献祭!

在任务“投石机的故事”中于40分钟内献祭所有泰坦。

英雄救命!

在任务“光与影”中杀死100个英雄。

兄弟连

在任务“终将结束”中不让塔诺斯杀死任何手下。

仁慈至尊

在任务“终将结束”中拯救所有塔诺斯想惩罚的英雄。