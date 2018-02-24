自由人游击战争怎么操作 自由人游击战争按键操作说明

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:57:49| 编辑：林克醒来
自由人游击战争是一款战术射击游戏，那么在游戏中玩家该怎么操作呢?下面就来分享一下自由人游击战争按键操作说明。
自由人游击战争按键操作说明
前进：W
后退：S
往左：A
往右：D
身体左倾：Q
身体右倾：E
下蹲：LCtrl
趴下：Z
奔跑：LShift
跳跃：空格键
互动：F
手枪：1
步枪：2
发射器：3
开火：左键
瞄准：右键
换弹：R
快慢机(切换单发/连发)：V
夜视仪：N
使用医疗包：X
使用手雷：G
战术地图：M
选择小队1-7：F1-F7
快速保存：F5
快速加载：F9
信息窗口：Tab
部队窗口：P
物品窗口：I
隐藏HUD(隐藏敌我双方人数、弹药量、生命值等信息):退格键(Backspace)
游戏设置里的概况有一项对玩家造成的伤害。(不知道正式版是否会沿用这个设置)
这一项将比较大的改变你的游戏策略，建议还是设置成100%标准模式。
如果你想要体验小队指挥和策略游戏的快乐，不怎么愿意进行射击游戏的部分，可以将受到的伤害适当调低。
当然罗，如果你是射击游戏的大神，那就让敌人的火力来的更猛烈些吧。
快键操作和典型的射击游戏一致。
由于有策略部分，所以快速存取档和物品、战略界面快键键也需要熟悉一下。
图形方面，游戏不是很吃配置。
当然，画面效果也相对一般，不过本来也不是曾经荒岛求生的类型。
如果你仍然觉得吃力，就尽量关闭阴影质量和草地显示，这两项吃配置，但是实际效果并不太大。