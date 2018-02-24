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自由人游击战争怎么操作 自由人游击战争按键操作说明

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:57:49| 编辑：林克醒来

自由人游击战争是一款战术射击游戏，那么在游戏中玩家该怎么操作呢?下面就来分享一下自由人游击战争按键操作说明。

自由人游击战争按键操作说明

前进：W

后退：S

往左：A

往右：D

身体左倾：Q

身体右倾：E

下蹲：LCtrl

趴下：Z

奔跑：LShift

跳跃：空格键

互动：F

手枪：1

步枪：2

发射器：3

开火：左键

瞄准：右键

换弹：R

快慢机(切换单发/连发)：V

夜视仪：N

使用医疗包：X

使用手雷：G

战术地图：M

选择小队1-7：F1-F7

快速保存：F5

快速加载：F9

信息窗口：Tab

部队窗口：P

物品窗口：I

隐藏HUD(隐藏敌我双方人数、弹药量、生命值等信息):退格键(Backspace)

游戏设置里的概况有一项对玩家造成的伤害。(不知道正式版是否会沿用这个设置)

这一项将比较大的改变你的游戏策略，建议还是设置成100%标准模式。

如果你想要体验小队指挥和策略游戏的快乐，不怎么愿意进行射击游戏的部分，可以将受到的伤害适当调低。

当然罗，如果你是射击游戏的大神，那就让敌人的火力来的更猛烈些吧。

快键操作和典型的射击游戏一致。

由于有策略部分，所以快速存取档和物品、战略界面快键键也需要熟悉一下。

图形方面，游戏不是很吃配置。

当然，画面效果也相对一般，不过本来也不是曾经荒岛求生的类型。

如果你仍然觉得吃力，就尽量关闭阴影质量和草地显示，这两项吃配置，但是实际效果并不太大。

看完这篇文章有何感受？

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