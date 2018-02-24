真三国无双8手柄怎么设置 真三国无双8手柄设置教程

真三国无双8游戏中玩家该怎么设置手柄呢?下面就来分享一下真三国无双8手柄设置教程，给大家一个参考。

真三国无双8手柄设置教程

注意：适用steam启动游戏的玩家，请各位玩家进入游戏前确定手柄已经链接电脑并且已经根据自己手柄型号在steam控制器设置中选对了控制器类型!!

控制器类型选对了以后在控制器设置里面可以设置震动，默认都是有的，如果进游戏后没有震动可能是手柄本身的驱动问题!

有些玩家能直接用，但是有些显示的什么来宾设置，那个可能和steam账号有关。

第一步，在steam里面添加非steam游戏，找到你们游戏的存放目录，找到那个dw9添加

如图!就添加完毕啦

第二步。在进入游戏前在steam左上角设置里面找到控制器设置，根据自己型号选择!

第三步，进入游戏，请注意看，右下角显示了这个才说明你的手柄被识别了!才能呼出手柄菜单!

如果没有显示这个，请再次确保手柄和电脑的链接!可以在进入游戏前动一动方向键，steam界面会有反应滴!

显示这个以后，呼出控制器设置界面(默认是shift+tab)

设置界面左下角网页，当前-新建标签页，然后输入神秘代码!

steam://controllerconfig/dw9/1301246675

然后回车，应用!

效果图