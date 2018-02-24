91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

真三国无双8手柄怎么设置 真三国无双8手柄设置教程

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:55:47| 编辑：林克醒来

真三国无双8游戏中玩家该怎么设置手柄呢?下面就来分享一下真三国无双8手柄设置教程，给大家一个参考。

真三国无双8手柄设置教程

注意：适用steam启动游戏的玩家，请各位玩家进入游戏前确定手柄已经链接电脑并且已经根据自己手柄型号在steam控制器设置中选对了控制器类型!!

控制器类型选对了以后在控制器设置里面可以设置震动，默认都是有的，如果进游戏后没有震动可能是手柄本身的驱动问题!

有些玩家能直接用，但是有些显示的什么来宾设置，那个可能和steam账号有关。

第一步，在steam里面添加非steam游戏，找到你们游戏的存放目录，找到那个dw9添加

如图!就添加完毕啦

第二步。在进入游戏前在steam左上角设置里面找到控制器设置，根据自己型号选择!

第三步，进入游戏，请注意看，右下角显示了这个才说明你的手柄被识别了!才能呼出手柄菜单!

如果没有显示这个，请再次确保手柄和电脑的链接!可以在进入游戏前动一动方向键，steam界面会有反应滴!

显示这个以后，呼出控制器设置界面(默认是shift+tab)

设置界面左下角网页，当前-新建标签页，然后输入神秘代码!

steam://controllerconfig/dw9/1301246675

然后回车，应用!

效果图

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号