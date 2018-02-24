不可救药配置 不可救药配置要求一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:48:06| 编辑：林克醒来
不可救药(Past Cure)是一款心理惊悚类游戏，那么这款游戏对于PC配置要求高吗?下面就来分享一下不可救药配置要求。
不可救药配置要求一览
最低配置:
操作系统: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
处理器: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
内存: 4 GB RAM
图形: NVIDIA GeForce GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better
DirectX 版本: 10
存储空间: 需要 12 GB 可用空间
推荐配置:
操作系统: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
处理器: Intel Core i7-5820K/AMD FX-8350
内存: 8 GB RAM
图形: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 270X
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 12 GB 可用空间