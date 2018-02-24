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真三国无双8怎么刷武将好感度 真三国无双8刷武将好感度技巧心得

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:44:24| 编辑：林克醒来

很多玩《真三国无双8》的小伙伴们都不知道怎么刷武将的好感度，所以今天小编就为大家带来《真三国无双8》刷武将好感度技巧心得，希望大家喜欢。

一、在故事模式中，当玩家出现在城内时，若地图上如果有显示这种头像且不处于剧情参战状态中时，玩家可以找到武将进行对话以解锁对该武将发送信件的功能。通过重复在不同的城池之间移动可以刷新城池内的武将。

二、满足上面条件的同时遇见的武将必须身着日常服进行对话才可以，如果遇见的武将穿的是普通服装则代表该武将处于参战状态无法进行邀请。

三、玩家需要购买至少两个以上的秘密基地，并且拥有可寄信功能的家具才能给武将寄信邀请至自己的秘密基地，这样才可以快速的获武将的好感度。

四、当玩家邀请武将进入秘密基地之后进行对话可以获得34点好感度，然后直接打开地图瞬移至其他的秘密基地再次进行邀请就可以让武将再进入秘密基地了。重复三次即可满一个武将

注1、每个主线章节可以刷好感度的武将个数不定尽量每个章节都在可以移动的城池里面看一下

注2、友好度好像是会清空的所以要用同一个角色在该角色剧情结束以前凑够20个满好感的武将

举个例子：用练师开局可以找到17个人刷好感度但是之后要到7章和8章才能再找到刷好感度的武将，所以确认自己已经找齐了当前章节内可刷好感的武将之后如果个数不够可以试试推进一下主线

真三国无双8
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