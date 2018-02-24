天国拯救弓箭怎么玩 天国拯救箭术提升攻略

天国拯救的弓箭技术可谓是尤为重要的一环，把弓箭练好是每位玩家不可缺少的流程，那么要如何提升自己的箭术水平呢?下面带来天国拯救箭术提升攻略，一起来看看吧。

天国拯救箭术提升攻略

第一点

拉弓过程中必然是有规律的左右摇晃，拉弓时间越长，弹道就越平直，根据左右摇晃的位置做一个弹道分级

(本分级只是说明拉弓时间的长度和摇晃的次数，和弓术等级无关)

一级阶段：拉弓-先向左摇晃-回右回到中点-射击，这个阶段的弹道，在20~50米有一定的弯曲，但基本一箭毙命的威力已经有了，可以去射击漂流木感受一下下坠

二级阶段：拉弓-先向左摇晃-回右回到中点-再向右-回左回到中点-射击，这个阶段弹道在20~50米基本平直，下坠距离准星只有2~4毫米的屏幕距离，这个阶段的威力到达了高峰，从未有过射击躯干、头、屁股，而没有干掉敌方的例子

三级阶段：在二级的基础上拉弓更长时间，这个阶段的弹道十分玄学，不过已经和二级一样平直，不过脱离准星之外的微晃动更大，更加不能保证精准射击，而且对耐力的消耗也是十分巨大，无法定论

第二点

当你掌握了弹道平直规律的时候，还有个大山挡在你前面，那就是射击时候，不受玩家鼠标控制的持弓左手会上下略微抖动，即使你有了准星，可是准星根本就不会随着呼吸上下颤动，只能看整个弓箭的摇摆结构对比准星判断，到底是高了还是低了;

(因此在我的眼里，因为上下和左右摇晃的结合，弓箭所有可能的着弹点是呈波浪型晃动的)

不过有个解决办法就是，可以靠事先的练习，对比我上面讲的，弹道分级来判断，左右摇摆的时候，左中右哪个位置是高是低，建议去靶场练习，掌握节奏，然后找一个适合你自己射出去的节奏;

比如我在视频里喜欢的节奏就是一级阶段+中点射击，弹道比较弯曲，第二次爆头库曼军官用的是第二阶段再往右部晃动射击，所以弹道平直，威力巨大

建议

5级弓术后持弓才会趋于稳定，建议早期打猎提升弓术，射击漂流木也可以提升技能，但是普通射箭比赛无法提升弓术;5级之前不戴护壁会被弓弦拉伤

如果实在瞄不准，游戏中按~

输入 wh_pl_showfirecursor 1

切换弓箭，你就会看到准星了

或者在屏幕中点贴一小点提示物，比如剪过的一点点贴纸或创可贴

弓箭晃动说明图