绝地求生2月23日更新了什么 绝地求生2月23日更新内容汇总

绝地求生2月23日再一次进行了游戏更新，主要是修复上次带来的新BUG，具体更新了什么?很多小伙伴还不知道，接下来小编为大家带来绝地求生2月23日更新内容汇总。





已解决问题

这些是在本文发布时已经得到修复的问题。

重装弹药和第一枪之间的延迟。

在自定义比赛掉线后不显示“重连(Reconnect)”按钮。

反复输入动作蹲/跳动作时会歇性的掉帧。

通过回放举报时，有时名字显示错误甚至不可见。

攀越时，导致连续伤害与高空坠落死亡异常的现象。

游戏断开重连导致不能正常使用武器。

趴地动作中驾驶载具时，即使在开车中下车，也不会受到伤害。

趴地动作中坐上载具时使用恢复或能量道具会显示趴地恢复动作。

部分栅栏或结构尽可被单方向穿透。

准备完成，即将修复的问题

这些问题都已经完成了内部准备工作。它们将在下次正式服更新时得到修复。

8倍镜更换到另一把武器武器时的视野范围缩放。

穿着特定上衣时，汤姆逊ADS视角会被阻挡。

未打开物品栏时按住“选择物品数量键(默认:ctrl)”，此时开启物品栏拖动物品，数量窗口无法正常显示。

有时水下和水上的呼吸计不一致。

在Erangel地图上蹲着移动至特定位置，角色会落入地下。

定位原因/修复中的问题

这些是正在确认原因或修复中的问题。

进入游戏后卡在载入界面(无限加载)。

两名玩家会卡在门中间。

皮革长靴(棕色)——Long Leather Boots(Brown)在游戏内没有钉。

色盲模式下4倍镜的准星显示为红色而不是蓝色。

好友列表功能异常。

跳伞后无法使用语音功能。

跳跃或重装弹药时切换为ADS模式(默认长按右键)后，需要在动作结束后重新按键才有效。

安全区附近进入烟雾内后，外界可以看到角色的轮廓。

红点和全息瞄准镜准星间歇性像素化。

手雷砸穿窗户时，有时会判定成原有轨迹不同的方向。

匹配过程中Steam社区界面间歇性地开启/关闭。

部分玩家不上飞机直接到了起点。

特定情形下坐飞机时的视角只能上下移动。

观战模式下，从在水下玩家的视角切为其他人时仍会听到水声。

手雷爆炸时严重掉帧。

服务器不稳定时三轮轮摩托车会飘飞及翻覆。

服务器不稳定时载具会落入地下，并会爆炸。

击杀信息显示时间过于短(只会在基本模式发生)。

由于沙漠地图Impala地区的特定窗口前布置的仙人掌，不能正常翻越。

指南针的英文字母会在特定方向转换会俄语。

死亡回放视频内的对方玩家武器与实际使用的武器不同。

物品栏内拾取/抛弃物品会自动弹出数量窗口。

因为部分地区的地形无法向陆地移动。

需要反馈的问题

这些都是比较罕见，特殊情形下的问题。如果您遇到了这些问题，请通过微博私信反馈。

主界面BP显示N/A，并且会提示匹配失败，请对主界面截图并私信官方微博。该问题由库存信息故障引起。

BP显示为“-”，当服务器出现波动时，同一时间大量消耗BP的行为(比如连续多次尝试重置角色外观)会引发这一问题。请对主界面截图并通过微博私信反馈。

卡在特定位置，角色本身看起来正常，但是在其他玩家看来卡在了某个位置，并且也会受到伤害。该问题可以通过录像回放进行确认。如果您遇到了该问题，请通过微博私信发送给我们您的录像文件。

红点和全息瞄准镜准星间歇性像素化或变成十字形，请把您的PC配置私信给官方微博。

请注意

已解决问题可能需要一段时间才能生效。

部分正在定位或解决的问题不在以上清单中。

为了避免滥用，部分更新后将修复的问题未列入清单。

请通过微博反馈任何您遇到的其他问题或BUG。