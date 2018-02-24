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怪物猎人世界最强大剑是什么 怪物猎人世界有匠无匠最强大剑推荐一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:08:31| 编辑：林克醒来

怪物猎人世界中大剑有很多的升级路线，在这些大剑中小编进行了测试，下面带来攻略，介绍怪物猎人世界最强大剑，想要了解的玩家，大家一起来看看吧。

怪物猎人世界游戏图片

怪物猎人世界中因为匠的存在，小编觉得最强大剑要分两个情况，有匠以及无匠。

无匠最强大剑

QQ截图20180224170714.png

点评：灭尽龙衍生!Rare8顶级大剑，灭鬼凶器!不瞒大家说，楼主一直迟迟不更大剑其实是为了做出这把大剑让大家看一看出刀的样子!因为灭尽龙的武器和x代有些武器有异曲同工之妙，都是会变形的，所以在这里，楼主不顾自己的非洲血统，硬是刷出第二块龙玉让大家看一下这把武器的帅气!1008高攻击力，长蓝短绿，无会心，大龙封力的150点龙属性，一级孔。

这把大剑的独特之处呢，就是满蓄力的时候，剑锋出会伸出无数利刺，真的，一个大剑侠最爽的时候就是三蓄打中怪物的要害后那种沉重的打击感!如果武器也跟玩家共鸣的话怎能说不是一种享受!

怪物猎人世界灭鬼凶器图片

有匠最强大剑

QQ截图20180224170744.png

点评：尸套龙!尸套龙!又到了楼主最喜欢的尸套龙衍生!Rare8尸套龙大剑!魔物的愤怒!960攻击，无匠短蓝，匠5普通白斩，0会心，300龙属性，龙封力中，二级孔。比起灭尽，这把武器的极致输出比较依赖匠5，但白斩加成也是很客观的，外形楼主觉得55开，见仁见智。

怪物猎人世界魔物的愤怒图片
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