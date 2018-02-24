怪物猎人世界大剑配装介绍 怪物猎人世界大剑极限配装流派一览

怪物猎人世界中好的配装可以带来更好的输出，很多玩家不知道怪物猎人世界大剑怎么配装。下面小编带来攻略，介绍怪物猎人世界大剑配装心得，想要了解的玩家，大家一起来看看吧。

大剑配装

这是一个初期的套装，在没有什么好珠子的情况下，武器不应该用灭尽，因为灭尽不需要匠，可用尸套龙大剑空余珠子插超会心。这套装备我最初的版本是，集中护士1，当时没有升级到2，所以衣服配的大马士格的衣服，出的攻4防4，作为前期刷古龙一个比较好的过渡套装。

用冥灯大剑，优点是天生白斩，两个大孔，龙属攻高，但是面板较低，此外匠2就够了。比起其他大剑而言少了200点，实际输出真蓄一刀伤害，我自己测试，少120点左右，之前听说本座没有斩味补正，没有去细细研究这个事情，我还是当有来配的。用的高耳，空余孔，插超会心，再打个攻击珠子出攻4。这套没有套装特效。

这也是一套过渡套装，但是门槛低，易配，而且实用泛用的度高，在没有好珠子的情况下可以就拿这套过渡的去刷吧。优点是，好调整，因为不需要孔来出超会心，用的火龙特效2件套。空余珠子可以针对不同怪出不同技能，比如尸套耐瘴，麒麟耐雷等等，出快吃也可以。

这是我认为一套比较吃珠子而且最为极限的配装了，当然这个思路并不唯一，因为我出了高耳，如果不出耳朵，可以相应陪出其他技能。

此外，尸套龙大剑我认为是本作后期出匠情况下最强大剑，出4点匠会有三格白斩。够用，附赠一个两孔，这也是历作持刀流一个主流配置了。

这套装装备非常吃珠子，就目前而言，一个超会心珠子必插，剩下的自行调配。我觉得一套好的装备应该是给大家留出三个孔左右能进行小技能的自行切换，针对不同怪配出不同技能。

到一步配装就很灵活，仍然是这套装备，不出耳的话，去出攻大，风压，等等，都可以，微调即可。给大家几个提示，炎龙手有弱特，火龙衣服有弱特，苍火的手和脚有集中，泥鱼龙脚有集中，暴君角龙也有几件是可以选用的。

我仅是一个抛砖引玉的过程。。

楼主配的万金油大剑，传统技能，匠集拔耳弱，还提供4个富裕的珠子。可惜没法出超会心，否则更完美，也是给广大拔刀流提供一个思路吧，这套装装备唯一的缺点就是面板值较低。