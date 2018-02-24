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怪物猎人世界大剑技能选择 怪物猎人世界最适合大剑技能推荐一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 17:04:28| 编辑：林克醒来

怪物猎人世界中大剑进行了一定的改动，在这些改动的基础上，下面小编带来攻略，介绍怪物猎人世界大剑的推荐技能，想要了解的玩家，大家一起来看看吧。

怪物猎人世界游戏图片

大剑改动

本作大剑的主要改动点为：

1.蓄力斩的攻击力加幅减弱

2.新增了真•蓄力斩和新的操作combo

3.新增了肩撞和其派生的飞圆斩(简称，名子太长了)

大剑在团队中定位为稳定的输出手，能持续安全地保持输出，容易攻击到弱点，在魔物有空档的时候亦有爆发性的攻击手段。

技能推荐

弱点特效：lv1:+15% lv2:+30% lv3:+50%

拔力术[技]：lv1:+30% lv2:+60% lv3:+100%

核心增加输出的技能，由于本作真蓄力斩有非常高的伤害，所以较多玩家会配出弱点特效lv3增加真蓄威力，而拔刀术[技]则只配lv2，使拔刀斩打弱点时仍能维持100%会心。

集中：lv1:蓄力增快5% lv2 :10% lv3:20%

虽然本作蓄力斩的攻击力有所减弱，但实质减弱最多的只是强蓄力斩，拔力蓄力斩的威力下降幅度并不算很大，而且还有实用的蓄力肩撞>飞圆斩可以用，整体效益确实不如前作般强大，但可以配出集中的话还是配吧，除了用起来手感爽快一点之外，大剑技能的好选择也不多。

超会心： lv1:1.3倍 lv2:1.35倍 lv3:1.4倍

使会心伤害的倍数由原来的1.25倍提高。在MHW中超会心算是很稀少的技能，防具只有苍火头和冥灯龙手有此技能，一般要活用到的话，都需要护石装饰品加持。

攻击

简单直接的增伤手段。攻击护石容易强化，攻击珠则只需lv1的洞就能装，有多余的配装空间可以随意补强。

拔刀术[力]

攻击力的增加很轻微，单一名大剑手配此技能仍难以击晕魔物一次。配合有击晕能力的队友则多少有一定帮助，但考虑到惨爪套装技能一般，除非有装饰品补此技能，否则实际效益不大。

无属性强化

效果为无属性武器基础攻击力1.1倍，基本要靠无击珠发动才能正常使用。本作的无属性大剑在此技能的加成下，攻击力能接近灭尽大剑，理论上再配合匠有白斩的话，火力能再有增长。

看完这篇文章有何感受？

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