怪物猎人世界斩击斧怎么配装 怪物猎人世界最佳斩击斧配装推荐

怪物猎人世界对战时比较讲究武器的配装，由于本作中武器众多，很多玩家不知道如何去配装，这里为大家推荐斩击斧配装，以供大家参考。

除了耳塞没有，匠5 集中3 回避2 攻击4 弱特3都在，成功把集中3和匠5弄一起了哈哈，还意外出了角龙2件套属性不错(锐利度越差攻击力越高，集中3斩斧不怕弹刀这很不错的加成啊)

缺点就是要3个痛击珠，还有角龙头盔好丑啊，不过3个二级孔想抹平负会心也不难，全开珠浑身珠都可以

另外刚龙脚的回避距离经过对比，建议大家不要放弃，灵活性会很强，很多怪的大范围攻击都有希望躲掉，特别是角龙，粘怪也不错

集中3个人认为不输匠5，选一个的话我选集中3

两个衣装，我喜欢穿不动开局，中途换回避衣，配合刚龙脚回避2，效果杠杠滴!

另外也可以匠4+集中3+刚刃，痛击珠只要一颗，不过攻击珠要的多

后来验证的出，确实存在能匠5刚刃集中3同时存在的配法，就不需要角龙2件套属性了，用刚刃更好

最后两张图就是朋友的配装，个人认为这套是我心中完美了，独眼头戴着时装也帅，不过楼主目前只有3颗攻击珠，还要继续刷珠子，特殊装备换达人烟求速刷伤害也是够的，应该有顶配输出装的90%输出吧猜测