真三国无双8珠子怎么选择 真三国无双8珠子选择推荐

珠子系统是本游戏一大亮点。珠子系统是本游戏一大亮点，玩家可以在对战中使用珠子的属性进行反击，以达到最高伤害值。

1、我首先要解释一下本游戏我认为最核心的属性强化系统。关于属性强化，可以在珠子的属性上面看到，有反击属性强化，破防属性强化，突袭属性强化三种。这个属性强化的意思就是可以强化火冰风雷斩毒各属性的效果。

以反击属性强化为例来说明，当我成功施展反击攻击的时候，就可以触发珠子上的属性强化效果。然后我再使用带属性的招式，该招式的属性就会被强化。这个强化效果只要你不断连，就会一直拥有。这个属性强化有多厉害?强化毒一秒掉血40%，2管血的敌人5秒钟就会被毒到1血(本游戏敌人无法被毒死)，终极强化的斩甚至可以一击带走游戏中任何一个敌人。

而断连是什么意思，经过我测试，你重复做2下相同的动作，就会导致断连，从而失去属性强化效果。举例来说，你在反击位放置了朱雀珠，你触发反击后再施展流水攻击就带有火属性，然后你使用触发攻击，特殊攻击，甚至翻滚，都不会失去火属性。反之，如果在触发反击后连续使用2下触发攻击，2下翻滚，那么就会断连，从而失去火属性。当然，你什么都不做，也会断连。

如果你的触发攻击位置带了别的属性，比如毒属性，那么你后续的招式会变成毒属性，但属性强化效果依然保留。特殊攻击同理。

2、解释了属性强化，那么就可以理解本游戏的核心，应该是先触发属性强化，然后任意使用触发攻击或者特殊攻击转换成自己想强化的属性，同时打出武将的硬直，然后进行输出。不过在此之前，我先说下本游戏最无脑的东西，就是六朱雀火无打法。由于朱雀珠拥有火属性攻击力加成和无双攻击力加成2个输出型加成，可以同时吃到这2个加成的火属性无双伤害一下子就变得很高。6颗无双攻击力+35%以上，火属性攻击力+25%以上的朱雀珠，可以让任意无双带火的角色变成超人。

3、最后我们来说下属性强化系统的两大受益者，就是斩和毒。

首先是本作终极输出：斩。斩的珠子配法是突袭位带斩，其他位置带毒。毒珠有突袭时属性强化和突袭攻击强化二个属性，因此多带。但是我们输出手段是用降低敌人防御力的斩，因此突袭位带斩。打法就是先触发突袭，然后在不断连的情况下攻击武将。在100多属性强化斩的支持下，后续都是砍瓜切菜，如果能直接突袭到武将，甚至可以一击秒杀强斗气武将。

然后是无视一切的毒。毒的强化有上限，强18的毒和强100的毒，并没有区别，所以毒可以使用反击触发，3颗反击强化的珠子就足以让毒发挥全部威力。毒的珠子配法就比较多了，我推荐是晕眩位带毒，然后任意位置带3个白虎，其他位置随意。打法是先触发反击攻击(注意，只有在不锁定武将的情况下才能反击小兵)，这时立刻锁定武将，通过流水攻击和翻滚接近武将，接着马上蓄力晕眩攻击打出硬直，然后一套连招带走。带不走也没有关系，毒会持续5秒，你只要稍微连一下就可以保证毒到斩杀线了。

4、最后顺便说一下本作极度不平衡的装饰品系统。由于经过测试后攻击防御属性999以后溢出依然有效，毫无疑问，加200多攻击防御的筒袖铠就成为了首选。在2000防御下，修罗强斗气关羽一击仅仅能带走你不到50的血量，小兵甚至只能打1滴血。再配合攻击霸体的乾坤手，和修罗武将对A都不虚了。