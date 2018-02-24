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天国拯救神圣之地怎么玩 天国拯救神圣之地任务完美攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 16:53:27| 编辑：林克醒来

天国拯救神圣之地任务比较复杂，玩家需要先调查出石头的真相才有线索进行下去，这里为大家带来神圣之地任务完美攻略，仅供各位玩家参考。

天国拯救神圣之地任务完美攻略

接到任务后到了沙绍和几个人说话触发剧情，需要对话的人有大建筑师 牧师 和建筑师的助手 触发调查线索和恶魔头骨的任务

调查线索有两个点 第一个是在站在墙上对脚下的墙按下E 会说这些石料很多有问题 。第二个是在走地下室刚下楼梯的拐角处地上有块染血的石头按下E 会让你到另外的地方去调查这块石头

然后是恶魔头骨 按照提示找吊塔工问头骨的事情 最后找到头骨的地方在岸边的水里 需要玩家站在水里“摸螃蟹”才能找到。

到这里楼主因为没有合适的存档所以直接去找了屠夫调查头骨，估计正确的路线应该是先按提示去石矿调查这块染血的石头 然后再回来找吊塔工 此处按下不表

确认了头骨是伪造之后回来找吊塔工(此处说一下莎绍有三个屠夫，我们需要问的是第三个)，找吊塔工之前问牧师和建筑师会有新的对话，虽然好像不会有什么NUAN 用。此时找吊塔工时很多吧友说有BUG 找不到吊塔工了，其实你按Q看任务仔细的描述会发现吊塔工其实是藏起来了，只看到图标找不到人其实是不是BUG的BUG。万能的读档大法让我们知道了吊塔工藏在教堂西边的两个磨坊中靠南磨坊的二楼，对话完毕后把他交给牧师，牧师会叫人去抓建筑师的助手。 到这里任务基本结束了(除了染血石头的调查我也没去做)。

有的鉴定完头骨没找的吊塔工也没有和助手谈话 卡BUG就过去了 有的鉴定完头骨和助手谈话 助手叫你晚上碰面 被暗杀失败后迅速(此处记得骑马，因为游戏很多地方是实时的)跑到磨坊抓住助手 都会有不同的BUG 我当时做完就提示了调查两人的底细失败。以上

去了采石厂和矿主交谈 结论是劣质石头不是采石厂送的，回来找建筑师谈话会触发两个新谈话，第一个有人工人跑了，第二个劣质石料不可能是在教堂被掉包的，所以我的猜测是正确的，大家请按照 调查线索---到采石厂----回来谈话----不知道会不会有新剧情(比如找到他们如何掉包)-头骨-抓吊塔工

抓助手这样的路线走 估计才是这个任务的正确路线。

在工地旁小房子里面一个箱子里能偷到建筑师的委任状，几千年前的建筑行业都这么正规了

看完这篇文章有何感受？

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