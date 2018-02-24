天国拯救战斗系统分析 天国拯救战斗系统使用进阶教程

天国拯救战斗系统分析。本作是一款能让人有热血沸腾和投入感觉的游戏，代入感非常强，战斗过程中能让人真切的感受到厮杀的场面。

一、武器

说战斗系统，就得先说武器，游戏武器就那么几类：长剑、短剑、猎刀、斧头、锤、弓、长柄武器、盾牌。

武器攻击模式与伤害也分刺击、劈砍、钝击

所以选择武器的时候，请多考虑自己喜欢并且顺手的攻击模式和主要攻击手段，这个游戏并不一定，拿着伤害高的武器就一定都能秒杀对手。

游戏战斗中，存在有攻击范围。每种武器，攻击的范围也感觉有少许不同。用惯了长剑后使用短剑，发现要近很多才能击中。武器的攻击距离的范围，非常重要，咱们老祖宗不是有句话嘛，一寸长一寸强，一寸短一分险。

我比较惯用长剑和短剑，其他马刀、猎刀、斧头、锤、弓和长柄用得非常少。但还是对每类武器做一下说明，供大家参考。

长剑，即双手剑

攻击距离仅此长柄武器，大概是在3~3.5个身位左右，可以持盾，但是持盾后，攻击会下降。长剑多为中型劈砍类伤害，但钻孔者是主刺击伤害，重击者是牺牲刺击，提高钝击。所以这两把剑运用的连招也要以攻击特性为主，比如钻孔者配合牛蹄连击。

跑过连击，实战可以接处决

短剑，即单手剑

攻击距离大概只有2~2.5身位，持盾情况下不会影响攻击下降，但是数据都很平均，没有特别亮眼的表现，但是用刺刀、刺剑使用二连刺这个技能很暴力，其他亮点比较少，有骑士嗜好的会选择的比较多。记得之前拿着刺剑一个两二刺秒了一个全副武装的库曼人领袖。

斧头

攻击距离大概是2身位，劈砍伤害最高，用的比较少，基本没装备过，连击和短剑共享，我一直觉得，如果喜欢维京的，拿个库曼人小圆盾，加个斧头，就能COS用。我真因为是骑士控，所以一直放弃斧、钉头锤的使用。所以这里希望能有大佬补全一下。

马刀\猎刀

即弯刀、直刀

攻击也是2身位左右，但装备前提是要求敏捷，受敏捷天赋加成影响，比如那个滑步以后减少敌方士气，每次看到就觉得摩擦摩擦似魔鬼的步伐。

锤头

钉头锤

攻击同上，最高钝击伤害，破防利器、配合当头一棒技能，各种教重甲做人。配盾也很帅，就是别指望它刺什么的厉害。这武器，就只管照着头上招呼。相当暴力。

长柄武器

矛、枪、长斧、战戟

为什么没有骑枪!为什么没有骑枪!!为什么没有骑枪!

真心要吐槽这个游戏的乘骑系统，坐在马上砍人没蓄力、无法控制攻击方向、攻击范围还变短、坐马上还不能对话!所有玩家都是清一色步兵，啊，忘记了“铁匠之子”光环。没有马的长柄武器玩家，能叫骑士吗!?长矛兵吧!?

本游戏最强攻击存在，最长范围存在，但是真的好多缺陷啊，马上打起来感觉范围缩短，下来戳人，太近了又不能攻击。总之，优点也是缺点，遇见拿长柄的怪，一定要贴上去，他就没法打你，然后你可以抓住他，踹一脚，打个硬直，然后一套连击带走。

弓

我至今没有练到手不抖，所以就不介绍了，反正距离越远越能打到人的武器就是好武器!不用多想。唯一要说的，有抛物线，自己预判预判。

二、连击

这游戏战斗很多人不习惯的原因，很简单，因为这六向攻击有物理效果存在!

攻击就3种模式，六个方向，然后通过这个来变招。注意，为什么说是变招，因为物理效果存在!

平时的游戏，我们习惯了按下对应按键，比如左右、攻击，就释放了连击。但是这游戏不是，首先是挥动武器存在惯性、其次受对方格挡或者对剑影响改变轨道。

最喜欢的牛蹄，三连刺

所以，不是提前六个变相亮灯了再按，就打出你要的攻击。而是看敌人的动作、格挡、你的招式进行攻击。

连击释放成功的前提有一下几点：

1、没有击中目标

2、没有被打断

3、连贯性

4、释放过程中没有被其他物理惯性影响

以第一招用假刃为例，起手攻头，击中了，鼠标滑到右边劈砍右肩，惯性作用下，六向提示自动亮左下提示，不要动鼠标了，直接左键再攻击，即触发假刃连击。这三下必须连贯，1秒内做出。但是实战中如果被对方格挡，或者剑对剑的时候，就会改变剑的轨迹，这时候看提示灯，然后切换牛蹄或者翻番或者制疤者。

假刃连击

翻番连击

制疤者实战效果

干扰作用的手腕连击

KCD的战斗系统就难在这，不是固定的按照按键来，而是随时随地会产生变化，必须随时随地的调整机会然后一招制敌。当然，随便乱按左右左右，反正武器好了，也能搞死人……卡BUG等级高了，一刀一个，哈哈哈哈。

三、完美格挡和防反

完美格挡释放的条件就是中间成绿盾的时候按Q就好。进入完美格挡的时候，会有稍微的子弹时间特效。有时候，使用滑步比格挡要好。在进入完美格挡之后，概率发生防反，和你剑斗、战斗、武器有关。不需要你按攻击，但是需要你选择对应方向。按Q就能自动放。

四、实战

实战中，消耗耐力进行所有动作。每一下动作，和身上所穿防具成正比。你穿得越重，消耗越大。所以不是防高，拿着武器好，就万事大吉。后期秒不掉一个重甲，对面几个拿锤子的围上来就悲剧。合理的给自己选择武器，围绕武器穿装备。

盔甲也和潜行有关，盔甲越繁琐越厚重，隐蔽性越糟糕，你蹲着甚至都像没有潜行一样。

比如你喜欢弓，就带把弓，带把别的副武器，穿得轻一点，带把匕首，玩暗杀流

你喜欢长剑，穿套中甲，就拿一把长剑，COS医院骑士团的重剑步兵或者铁甲衣

你喜欢骑士，穿重甲，骑战马，拿长矛(为什么没有骑枪!)

这里真的很想吐槽一下游戏设计。为啥第三武器必须要弓和箭?我想带把匕首、带把短剑、带把长剑做剑人不行吗?或者带个战戟、短剑COS瑞士近卫军不行!?非得背把弓。加个长剑+匕首，做罗宾汉……你别说，这游戏还真能COS出罗宾汉。

适当的选择防具也能体现游戏真实的感觉，不要一味得去选择强无敌，无双收割的感觉。比如我现在人物设定，就是像个医院骑士团或者铁甲衣的角色。但是我至今找不到白色的无袖外套长袍!这个很气人!有没有大佬知道啊!

最后实战的时候，大家一定要注意对方的装备、战斗的场地、敌人的武器、敌人的站位、走位等等

根据敌人的装备选择优先攻击的目标：轻甲-中甲-中甲，尽量造成你和重甲单挑的机会，而且在遇敌的一瞬间，他们是要反应时间的，在这个时间，足够冲刺+刺击秒掉一个中甲或者轻甲的敌人。

战斗场地一定要选择开阔的地方，一旦1V多的情况下，小范围很容易被群殴到耐力回复不上来，那样就只有死路一条，留着后路，让自己能安全的回复耐力才能保证战斗持久。

敌人的武器决定了他的攻击方式和弱点，优先攻击那些对自己伤害高的，解决掉他们就什么都好办。打熟了，除了重甲需要点连击以外，其他都是一刀的事情。

看清楚敌人的身体部位，用劈砍带到对方手指，刺击打头，合理的运用连击，这游戏战斗就变成了一种艺术。

和敌人近战时候，时不时的按下F踹一脚，有时候有奇效!