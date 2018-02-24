金庸群侠传5太玄续篇东方逍遥怎么玩 金庸群侠传5太玄续篇之东方逍遥攻略

金庸群侠传5多个门派可以选择进行任务，下面小编为大家带来太玄篇的东方逍遥攻略，感兴趣的玩家可以浏览。

1、侠客岛

作为一个文盲你的首要任务不是读书，而是先去侠客岛石壁参观玩游戏，把那10点4维拿到手，否则你这文盲存档最大的意义就浪费了。。。(利用换装备换心法以及神农药体撑对应4维)，然后去找冲虚钓鱼，因为侠客岛那个钓鱼是不需要鱼饵的，所以你可以放心在这里刷臂力+1。

2、太湖渡

然后你可以回太湖渡郊外跟书生学读书了(免费的老师)，读一下大概就有2级了(所以三字经没用)然后去长安找书画店老板买书(四书五经跟四库全书)一本是4-6级一本是7-9级。然后往返太湖度以及郊外，刷读书识字等级，一面用书刷一面请教书生，顺带刷太湖的跑路任务。

3、韶关道——马王洞

推射雕线，顺道把周公剑谱挖出来。然后走剧情学睡梦罗汉拳到6级，顺带把捡尸拿到的辽东野"球"拳学1~2级，换上红尘断念爪，之后你会惊讶的发现这套罗汉拳的普攻能打出1w伤害，你终于可以不再依靠芷若来输出了(并不代表你现在就可以抛弃芷若)。为啥之前我那个攻略不叫你们学呢，原因有二：1、这罗汉拳必须先降低自身属性才能用，那样你会被白自在秒得更彻底。2、压级。

4、少林寺——无量山

去少林寺右边的藏经阁拿金刚经，或者问无量山的和尚要。将佛法学到满

5、桃花岛

你现在的目标有3个，一个是学周公剑，一个是那狄云的乌蚕衣，还有一个是学陈家洛的百花错拳(最后的散人武学)。要学周公剑必须机敏+悟性大于等于17，但就算你现在全加了也不够，必须要等射雕第7章收到黄蓉之后才能学。百花错拳必须在学周公剑之前学否则就学不到了。

现在你先跟周伯通学左右互博、跟九阴真经。装备上九阴总纲，然后去找黄药师听曲选第一个凝神对抗。后面会跟欧阳锋打架，输赢都行，赢了就多100潜能而已。射雕第五章结束。

6、大雪山

遣散芷若，然后从大雪山顶跳下去，会见到恶意的gameover，等几秒出剧情，帮狄云跟水笙打花铁干。花铁干很弱，用新学的罗汉拳几拳打死，没啥好说的，你用红尘爪可以顺道把他阉了。后面有10次机会跟水笙狄云互动，全选水笙别鸟狄云，跟水笙玩说故事，别选聊天。如果你按我之前的攻略走，后面应该是出现辩论情节，花铁干口遁更弱。

7、杭州

去杭州左上角找老中医(那是狄云假扮的)，然后做戚芳支线(或者说狄云支线)。拿到乌蚕衣。你的防御从此就有保障了。这里先说一下，一年之后水笙会来找你，收了她，你就用岁贡将雇佣的农民增加到10个，将种植作物换成蚕丝、蚕丝、蚕丝叫水笙帮你造衣服然后你拿去卖，这样你就不会缺钱了。

8、回族

学一下九阴下册(记得先学上)，学会伏魔拳就行，不用多学，然后学1~2级的分筋错骨手。现在你应该会5门搏击了(伏魔拳、分筋错骨手、辽东野x拳、太祖长拳、睡梦罗汉拳)，带上芷若跟陈家洛玩站撸，最好开了真元护体打。就算只学一级真元护体也行。打赢之后他会教你百花错拳，会了就行，不要升级。其他拳法啊啥的都是要么别学要么学1级，先尽量压低4维。然后再看情况提升。

9、华山

推笑傲第二章。(推之前记得先去找岳灵珊询问一下连城藏宝图的事，问完之后，襄樊地区那里会多个紫色点，暂时别理)推完之后，恒山以及泰山派的掌门就会出现。想口遁门派的可以去口。

10、港口村落

进去之后会出现东方不败的剧情(没推完笑傲第二章不会出现)，先不用管直接去找旁边黄蓉等人推射雕第6章，别的不重要要么口遁要么给钱就行，关键老奶奶要你去思过崖秘洞带回张乘风的尸骨(知道为啥叫你推笑傲2章了吧)。丐帮火药任务做不做都行。后面会打金兵打杨康和欧阳克，要5分钟内打完，百花错拳或者罗汉拳打死就是，有乌蚕衣跟真元护体，他们打不动你的。

11、大理城

你已经不再是当初那个文盲了，你可以推天龙线的第一章了。章尾会打慈恩，对于现在的你来说没啥难度，注意一下走位就行，点了灵巧回避的你更是游刃有余。打完之后帮一灯疗伤(要上册学到6、7级)。然后就请一灯翻译九阴真经。需要走5000步。

12、侠客岛

去侠客岛采药材煮腊八粥，多煮一些(13个左右)，反正要跑5000步。其中3个腊八粥给少林和尚。完成支线1。跑够5000步之后回去找一灯，得到完整版九阴真经。

13、铁枪庙

帮七公疗伤，已经翻译的了九阴真经的你直接疗伤就是了。三次之后，七公会给你两个技能点然后离开，黄蓉可以归队了。

14、蒙疆边界

收了黄蓉之后，可以学周公剑了，升满，学了之后剑谱不要扔(不要跟我说什么周公剑天下第一，这里不讨论哪个武功最强，但周公剑前期确实好用)。确实好你的天赋，机敏7、悟性8、容貌5以上酒道9级带上猴儿酒去泡东方不败得酒仙葫芦(金色)。

现在你有3个隐者公共武学要在入逍遥前学会：金乌刀法、夺命追魂剑，以及罗汉伏魔功。

15、侠客岛——大雪山

完成白自在支线，具体我之前的攻略已经提过，不过现在你有黄蓉，可以不用打白自在。得夫妻刀法。然后去大雪山找婆婆，她会叫你去打金轮法王或者下毒。注意了在黄蓉面前下毒会导致她永久离开你，选下毒的要先遣散黄蓉。完成任务之后得到金乌刀法，门派+1。

16、回族

完成红花会14个支线中的10个成为当家之一然后跟无尘道人交谈，用周公剑谱交换夺命追魂剑法，学会就行不要升级。

17、侠客岛

继续完成岛上其余支线，这里留意一下自己的等级，32级就去找岛主接清野怪任务，做完然后去打石破天，选下毒，然后石破天基本上随便你切(这货中毒之后弱的一比)。没到32级的先接着下面的攻略走，不用急着打石破天。

18、大理城

完成天龙第2章。(钟木二女收不收，见人见智，收了可能就见不到阿青了)然后带上黄蓉出入城市，确认好条件悟性8、容貌9、棋艺7级、声望3000以上。随机收到擂鼓山请帖。

19、长安——紫禁城

读书9级去长安找一对新婚夫妇(其实是你之前救的书生)得状元推荐信，然后去比武台隔壁找清廉官员，去考状元，口遁胜出，回家领俸禄。

然后先去皇宫秘境刷上书房到帝王学9级，然后去后花院接着走射雕第7章，会遇上欧阳锋，选3共谋天下得神陀养生法(这里带着黄蓉也无所谓，她突然瞎了)。继续完成第7章后续。

20、蒙古战营(收了钟木的可以不做)

完成射雕第8章，机敏9会发现华筝，记得选不理会当没看见，最后选择帮郭靖，得郭靖队友一枚。

21、野三坡

确认你已经完成侠客岛主线，并且完全解密石破天身世。然后去完整通一次野三坡，会出现事件，帮大悲老人得十八人偶(先不要学)。至此隐者3样公共武学你都得到了。

22、少室山道

没学琴的先去学琴，加黄蓉(双儿也行)撑容貌到10，学会无与伦比，机敏到10学会杀破狼，带上99个驱毒丸，然后让黄蓉多做几个千佛宴，去买10瓶以上的烧刀子。把黄蓉踢掉，换上郭靖(没郭靖就带种木二女，不过还是强力推荐郭靖)。好感度刷满。

然后去山道上方打明王跟3大恶人

23、擂鼓山

进去先干掉丁春秋，然后存档，开始逍遥派入门剧情

24、十三劫

先确认一下自己的属性，裸装4维和要1100以下，因为之前的武功都只学个1、2级的关系，这里条件应该还是很宽松的，然后控制4维和1100以下，尽量升一下+阴柔跟虚灵的武学。

下面只提几个重要的劫

第8劫

这要求药毒值紫色的状态下杀一黑一白子，很多人认为学了神农药体这里就坑了，其实不然。你先打残一黑一白子别杀，跑到旁边吃药，吃到药毒值增加2，然后存档。再吃药，只要触发神农药体，清掉药毒，你就读档。药毒值增加一次，你就存一次档。很快药毒就被你刷到紫色了，然后把打残的一黑一白秒掉。

第10劫

这一劫其实没啥好说的，重点是清完黑白子之后先别急着开11到13劫，拿出你的烧刀子，刷怒气到满，然后把队友收回去不要放出来，做好心理准备开始13劫

第13劫

就是磨血，控制好3个boss的血量，注意走位。其中丁春秋的血最多，是重点打残对象。磨得差不多了(血量20%左右)，就存一个档。

继续磨，到3个boss血残，然后开神农药体，开队友同心技能(郭靖的技能加暴击伤害，钟木的就算了)冲过去，连放3个怒气大招，第一招过后会触发杀破狼，后面两招暴击伤害再提高30%，想不死也难。

然后过关。存个档，去找无崖子，不用脱装备，系统会自动判断你的裸4维有没有超。