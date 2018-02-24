金庸群侠传5散人怎么玩 金庸群侠传5散人太玄后宫攻略

金庸群侠传5中的散人自由度高，而且比较容易拿到的强力武学基本都是散人，很多玩家都比较喜欢散人，这里为大家推荐两种玩法思路，仅供参考。

首先我们确定一下正常向的后宫对象(林平之这种个人接受不了就不提了)：

1. 黄蓉、穆念慈二选一

2. 白芷若、黑芷若二选一

3. 任盈盈、东方女王二选一

4. 李文秀、袁紫衣、双儿、程灵素、钟灵木婉清、苏荃、水笙、霍青桐

玩了太玄之后，十步杀一人神技个人认为是非赞助非修改里面最强武学，卡个好位置，站桩输出一套秒了石破天(慢慢打感觉要好久，不符合我们轻松流散人后宫要去)，所以重点讲5悟性太玄黄蓉流，高悟性非黄蓉流就按网上的周公剑、洗髓经、神照攻略来打就好，都比较容易。

开局加点我建议78852，其中最后两项不能动，前面三项可以调整一下。然后顶着混混的头像开局吧。由于153版本开局可以送很多新手东西，还有年兽啊之类的可拿，所以会更加容易点，我选了貂皮大衣和嘴遁六重开局，这些就算是开局不送，文盲可以靠刷任务也能拿到的。

开局优先点满妙手空空，偷窃赚钱，凑够3000钱和貂皮大衣，赶紧把射雕前面几个任务做了，根据黄蓉对话看是否成功，一但确定成功了，你这5悟性就可以升了，然后尽快收队友去大理王府下棋，赶紧把悟性刷到6就可以读太湖的医书了，而且提高悟性后读书也快点。

前期主要是刷声望刷侠义，但是声望不要太高，控制好800-1000，侠义大于恶名1000的时候，去把胡斐收了(需要嘴遁燕京书生拿黄纸)，然后去跳黄果树，把我们软萌的白芷若妹妹也收了，不然前期只能跟胡斐搞基，当然你喜欢病娇系的黑芷若就要等声望高了杀张三李四才行，只是麻烦了很多。

然后目标是太玄的前置要求，首先是内力9000，四维每个都过250，所以文盲能学的武功要规划好尽快拿到练满，还有一些杂学也尽快练满。内力的话只需要刷到6521，然后喝个最贵的茶再上侠客岛就好，基本上这些文盲武功杂学练满，再杂七杂八吃点腊八粥啊蛇血蛇胆啥的，很容易6521喝茶上临时9000。

文盲能拿的武学如下：

心法有：江湖心法、普散、金龙;

搏击有：太祖、辽东野狐、睡梦罗汉

刀法有：金刀、五虎断门、胡家刀法、井中八法

其他武学其实也有文盲能拿的，但是太难(比如铁凤功，要同时击杀玄冥二老文盲武功很难)，这里就不提了，靠这些武功是足够你站桩打通大多剧情，打不过开个罩子打，还不行回体力(同心协力、好心情、喝酒吃东西)继续开罩子，万一还是打不过，那就算了等拿到太玄再打好了。

文盲主线：

几个主要的线，比如射雕推到求亲之前，想拿左右互搏就别推了，笑傲推到药王庙之前，想收东方女王的话得学了太玄后学读书写字，带黄蓉才能满足悟性要求去蒙疆边界泡，不收东方要收盈盈的话可以多推一些拿笑傲和清心，记得千万别先自学弹琴。

连城诀只要声望嘴遁上去了，打架还行也比较好打，可以搞个乌蚕站桩更舒服。鹿鼎记我文盲推到了打神龙岛之前，就是上岛打洪安通打不过就算了，后面拿到太玄血虐之，打完神龙岛加上之前上过苏荃就可以收到了，买一送一还有个便宜儿子。

飞线推到掌门大战之前，因为打完会被通缉迟迟不推，这个线有袁紫衣和程灵素，注意下条件就好，基本上是可以做前几个把妹任务，但是因为没有阴阳眼所以要追到得等学了太玄后再读书写字。

白线打高昌，建议放放不好打，拿了太玄再说。碧线可以做，有金龙心法还有俩门派，书线回族任务杂七杂八很多，做一部分留一部分，也是怕成反贼不好进皇宫。

天线不会写字完全做不了，神线和倚天线都很难，前者打玄冥二老同时击杀，后者打杨逍，我拿了太玄都不是很好打，建议先放放。

鸳线随便做，记得先给骆冰鸳鸯刀再偷回来再献给康熙即可，侠线跟太玄绑定，按着要求刷张三李四就好。

文盲收门派：

比较容易的有，控制青城，碧血线送的两个门派，其他的可嘴遁华山、武当、少林，其余还有皇帝送一个门派，苏菲亚送一个门派，峨眉说实话有点难拿，反正文盲的话五个也很好凑，不过记得支线先做，很多门派收了后没法做支线了(比如武当的青冥剑)

侠客岛篇：

规划好时间，很快就能满足声望侠义要求，完成上面这些，内力随便就到6521(记得练满周天运转有1200内力)，四维都250，然后触发几次张三李四后上岛。

5悟性和6悟性贪吃蛇都不难，一个是吃10个，一个是吃12个，挺容易的，把几个加成都拿了，然后做和尚和道士任务，站桩打道士，最后保持奔流状态下击败，只要有盾，加队友的同心协力回复内力多开几次，加上吃东西和好心情，还是不难的(反正我手残党大部分都是站桩打偶尔风筝流)。

石破天那个身世任务，想要拿罗汉伏魔功就得老老实实去问梅超风(帮柯正恶一样可以问梅超风，但是这个战斗真的有点难，手残党被梅超风阉了无数次，靠自动存档SL才勉强过的)，想省事可以直接干了石清夫妇就回报这样拿不到罗汉伏魔。

白自在任务之前有攻略说很虐要打好久，我体验了一下打白自在，呵呵太难了，果断放弃，然后用6悟性学到的9重医术(医书加行医)轻松救下婆婆，完全不用打。基本上大多前置都刷完了。

最后剩下一个条件，就是32级才能接岛主任务，这得去练级了，我打完这些所有才28级左右，所以还要去练级，建议先在侠客岛把侠客弟子先打30个(后面可直接交岛主任务)，然后去万安寺正门刷，那里的蒙古兵一呼百应都来揍你，站位很密集所以非常适合练级，刷几次就满32，接岛主任务，然后就开启24石室。进去后先去黄色光点把太玄学了，再用你攒了N久的潜能练满，回家站桩把技能等级练到20，你就可以随便打了。

打石破天可以现在打也可以后面打，打完侠客线就结束，侠客岛也没了。反正有十步杀一人，卡好位十连站桩解决战斗。不然200多万血打太久太烦了。记得太玄的招数是剑法，所以要青冥剑才能打出最高输出，不过想要体验切BOSS下体的乐趣，那就还是红尘断念爪吧。

拿到太玄就起飞，赶紧学读书练武功，然后顺着把其他任务接着做就好，不过时刻关注各个妹子的要求，能把就把把不到算了，我其实错过了程灵素因为没在一年内去药王庙，可怜的灵素妹子挂了，不过也没啥大碍，家里一堆妹子根本管不过来。

总体感觉还好，没有特别难的战斗，文盲很多战斗靠刀法也不难打，比较适合休闲慢慢玩。有罩子、各种加体力、有队友，基本上站桩手残党也能打得舒服。