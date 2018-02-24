绝地求生大逃杀Ping值匹配是什么意思?还有很多的朋友不知道这个是什么意思，今天小编就来好好的介绍下，希望你们能够喜欢哦~

绝地求生Ping值匹配是什么

和之前的通告有关，绝地求生采取ping值匹配的机制来控制游戏环境，让玩家能够有一个稳定的服务器游戏。游戏会在同一个服务器内优先匹配PING值较低的玩家。因按照标准Ping值进行或分开匹配，玩家们会与具有相似的Ping值玩家进入游戏。

玩家们可以和不同PING值地区的玩家组队进行游戏。不同PING值玩家之间进行的游戏一般不会出现无法匹配及闪退。匹配机制会以组队内PING值最高的玩家为标准。所以如果组队的话还是需要选择和自己ping值相匹配地区的玩家。

玩家将匹配到同一个服务器内类似PING值的玩家。但是不会分配至网络状态的差别过大的玩家进行组队。按照玩家登陆的地区与网络状态可能会发生一些差异。

一般来说，国内玩家大多在AS、SEA这两个服务器。韩国、日本、澳洲、东南亚地区也会匹配在这一地区。当然选择其他地区一般是需要用加速了。

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