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刀使巫女手游最强职业选择

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 16:08:41| 编辑：朱不贪

刀使巫女手游最强职业选择，这个问题其实是有点难度的，当然是没有绝对的，每个人心中都是有一个厉害的英雄，自己拿手的就是厉害的，厉不厉害还得看操作，小编总结的知识技能属性方面的，希望你们能够喜欢哦~

刀使巫女手游角色厉害的有哪些_刀使巫女手游角色介绍

刀使巫女手游最强职业选择

卫藤可奈美

配音：本渡枫

“下一次再来比赛吧!”

美浓关学院中等部二年级学生，13岁，御刀为“千鸟”。性格开朗，朋友很多，目标是成为学院内中等部的代表，为此不断刻苦努力着，即使睡觉期间也不忘记锻炼。在使用剑术的时候，可奈美的眼睛会改变颜色，此外她非常喜欢参加各种比赛，并在比赛中感受来自不同对手的招数，以此为乐趣。

生日：8月13日，身高：156cm，血型：O型

御刀：千鸟

刀锋附近留有如同烧灼过的白色痕迹的一把刀。刀身偏短，刀锋附近极度弯曲

流派：柳生新阴流

江户时代将军家流传的流派。比起主动出击，更注重以“读取对手的动作和思考，并借此取胜”的风格为主体，应对能力优秀。此外，以“无刀取”之名为人所知的“不使用刀也能制服敌人”的技能也得到了传承。

十条姬和

配音：大西沙织

“我只是在完成我应该做的事情而已”

平城学馆中等部三年级学生，14岁，御刀为“小乌丸”。无论外表还是性格都充满冷静沉稳的气质，作为刀使的责任感极强

决定下来做某件事情，姬和绝不会任意对其变更，或是向他人妥协，因此也时常会被人误解。

剑术方面以速度为主体，在刀使之中出类拔萃。

生日：1月22日，身高：158cm，血型：AB型

御刀：小乌丸

从前端到中间形成双刃，具有这种被称作“锋两刃造”的特殊形状的刀。传说是由从伊势神宫被派遣而来的大鸦所授予的。

流派：鹿岛新当流

保留了战国时代的剑术风格，传承了各种技法的古流。不只是对剑，还包括面对使用枪和薙刀的对手时的技法，在身为应用于战场的实战剑术同时，还拥有由于与鹿岛神宫之间的因缘而产生的神秘侧面。

柳濑舞衣

配音：和气杏未

“我也是能做到什麼的吧?”

美浓关学院中等部二年级学生，13岁，御刀为“孙六兼元”。新兴大企业“柳濑集团”代表的千金，有一个妹妹。具有身为大姐姐的温柔气质，喜欢结交朋友，并为了剑术提升而不断努力着，兴趣是制作点心，其中尤以曲奇最为擅长。

生日：2月14日，身高：162cm，血型：A型

御刀：孙六兼元

世界知名的刀匠“孙六兼元”的打刀。上面刻有据说是孙六提案的，如同三棵杉木连起来一样的刀纹。

流派：北辰一刀流

传承自一刀流，但如同是以“剑为瞬速，心气力一致”这句言语为象征一般，排除了其中不合理的部分，具有被整理得易学的技法体系之流派。这种技法在日后成为现代剑道的基础之一。

糸见沙耶香

配音：木野日菜

“因为我只会战斗而已……”

镰符女学院中等部一年级学生，12岁，御刀为“妙法村正”。从幼年便展示出超高的剑术速度，被称为“天才刀使”。不擅长与人交流，但对于交付的任务能够迅速果断完成，值得信赖。

看完这篇文章有何感受？

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