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碧蓝航线凛冬王冠活动一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-02-24 16:05:43| 编辑：朱不贪

碧蓝航线凛冬王冠活动一览，还有很多朋友对凛冬王冠不清楚，今天小编就来详细的介绍下凛冬王冠，希望你们能够喜欢哦~

碧蓝航线凛冬王冠活动有哪些_碧蓝航线凛冬王冠活动一览

碧蓝航线凛冬王冠活动公告

『凛冬王冠』

活动时间：2月26日维护后~3月15日

作战说明：

作战周期内，将开放2个活动章节共计2种难度模式。

<章节1>开放时间：2月26日维护后~3月15日

<章节2>开放时间：3月1日0:00~3月15日

难度之间可随意切换，进度单独保存。每一次成功击败boss关卡都可获得活动兑换道具「女王的恩典」。普通难度的关卡中，每日首次击破均可获得三倍「女王的恩典」。

另外，通关活动困难模式后还将额外解锁海域「EXTRA 凛冬的挑战书」，通关可获得纪念家具「皇家勋章」。

(※：因关卡难度较大，还请各位指挥官谨慎前行。)

该海域内可打捞以下舰船：

约克公爵(超稀有)、火枪手(精锐)、斐济(稀有)、牙买加(稀有)

三星通关奖励：火枪手(精锐)

◆作战补给开放◆

限时活动期间，使用「女王的恩典」可进行作战补给，作战补给可获得舰船约克公爵(超稀有)、全新装备等等。

◆限时建造

作战周期内，可建造以下活动舰船：

胜利(超稀有)、无敌(精锐)、谢菲尔德(精锐)、牙买加(稀有)

超稀有活动舰船概率将于游戏内进行公示。

◆活动家具限时贩售中◆

活动期间，家具商店限时上架「皇家都会」主题家具。

限时上架钻石购买家具「大摩天轮」、「大型咖啡机」、「仰望星空派」。

『新春活动结束时间注意』

新春系列活动将于2月26日维护前结束关闭!

※：相关任务、限时建造都将于以上时间关闭(逸仙将回归建造)

※：限时上架外观装备箱(春节)、活动礼包等也将于以上时间停止贩售

※：角色换装平海-「桂花月兔」、宁海-「月宫月兔」将于2月25日23:59下架(春节系列换装不下架)

ps：部分涂色遇到困难的指挥官可以双指放大画布进行填涂噢~记得在活动结束前完成所有任务呐~

看完这篇文章有何感受？

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