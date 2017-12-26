刺客信条起源怎么连招 刺客信条起源连招操作技巧分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 18:13:47| 编辑：林克醒来
本文为大家带来刺客信条起源连招技巧分享，通过武器的特殊攻击方式能够把一些没有霸体的敌人连到死，希望本文对大家有所帮助。
首先，武器选择标准剑。
之后要求是学会“打带推”这个技能。
当然，顺带学会顶盾冲锋更好，用来破盾(如果你有立即蓄力的武器也能破盾，不过我个人觉得既然可以冲锋破盾，武器带击杀回血的特技会更好一些)
还有就是下马战斗才可以无限连(骑在马上瞎几把砍就行了根本不需要)
操作是顶盾冲锋拉近距离顺便破盾打出硬直，然后砍一刀并且按住攻击键三连刺接盾击击退(三连刺接盾击只要一直按住就可以了)。
注意 不要 把敌人击退到墙上，让他后退的过程中不要碰到障碍物(碰到障碍物敌人就会立刻清醒无法连击)
重点来了。
等八爷拿盾把敌人拍出去之后 立刻 空格翻滚跟上，取消盾击的后摇并且拉近距离。盾击击退的距离刚好就是八爷一次翻滚的距离。
然后继续普攻一下，按住鼠标左键打带推盾击。
然后翻滚跟上再来普攻。(不过一般这时候敌人就死了，没死接着连就可以了)
人民之声，立即蓄力加破盾砍一下，小盾可以接后续的两次刺击，大盾继续立即蓄力，可以无限打，除非有霸体的，不然你的蓄力可以打破其他怪的红光技能