星球大战前线2氪金体验分享 星战2值不值得氪金

可能有些玩家在考虑要不要氪金，本文为大家带来星球大战前线2氪金体验分享，要考虑氪金的玩家可以参考本文，希望对大家有用。

我氪了12000水晶，600多人民币，换来了一些卡片(大部分是没什么用的)，还有3000多点零件，提升效果只能说非常有限。。。因为开出二级卡片的概率一般，三级卡片很稀有。

玩家等级就是你打游戏算经验这样，兵种等级没有经验条，根据的是该兵种卡片数量等级的总和，卡片越多等级越高，零件是购买卡片和升级卡片的材料，你氪金以后可以把所有一级卡片买一遍，一般情况下你的兵种等级就已经超过30级了，但是没有什么卵用，因为有用的卡片本身就少，好多都是辣鸡卡，而有用的卡片要升级，门槛有两道，一个是兵种等级，一个是坑爹的玩家等级，所以你还是得肝一下才能有不那么明显的提升，升级一个卡片以减CD来说，也就是40秒里的两秒，没什么大的吊用，还有一个氪金的好处就是游戏币会多一些，600块钱可以让你多解锁两个英雄，让你少肝两三个小时，所以从游戏体验角度我个人认为，最好是别氪金，不然游戏体验会大大降低，没有了期待感和目标