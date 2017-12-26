91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏资讯> 正文

《绝地求生》开挂者99%来自中国？数据错误外媒道歉

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:55:58| 编辑：林克醒来

《绝地求生》外挂满天飞，最近关于主播五五开吃鸡开挂之事也是闹得沸沸扬扬。近日该作制作人Brendan Greene接受了美国kotaku媒体电话访问，其中谈到了外挂问题。

他说：“目前游戏中大约99%的外挂现象，都是中国地区制造出来的，不仅仅是中国，在世界各地都有一个巨大的外挂市场。显然发生这样的情况，在中国游戏市场被认为是一种司空见惯的事情，不过我可以理解的是，因为中国人口比世界其他地方的人都还要多。”

《绝地求生》开挂99%来自中国 但不是所有人

之后Kotaku采访编辑针对更新标题作出回应：“在先前标题所提到创意总监99%数字进行修改，因为创意总监所提出的99%数据，引用反外挂公司Battleye提供的数据，对此错误我们深感抱歉。实际上有许多中国作弊玩家的说法，也是引用大多数《绝地求生》玩家所说，并非创意总监自己的看法。”

当提及有许多玩家遇到一堆外挂，却一直要求官方封锁中国玩家进入其他服务器进行游戏，对于这样的要求情况Brendan Greene则作出回应：“无法理解这样的心态，的确目前大部分外挂都来自于中国，但这不意味着所有中国玩家都是作弊玩家。如果就只因为一个坏蛋，你就要禁止中国玩家，这样似乎有点反应过度。”

《绝地求生》开挂99%来自中国 但不是所有人

最后Brendan Greene补充道：就整体而言来说，《绝地求生》华人社群相当庞大，他们喜欢这一款游戏，为什么我要禁止他们进入游戏伺服器玩?我不能理解这一些人的想法。

最后提到外挂横行游戏的处理状况时，Brendan Greene表示：“减少这些作弊游戏者的情况，并非像玩家心里所想的那样简单，其实过去几个月以内我们已经将游戏中的外挂减少掉67% ，不过我们认为战斗还没有完全结束。其实团队正在培训全新的自动化系统，透过玩家使用数据抓取，未来能够更精准与迅速的有效抓住作弊者。”

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号