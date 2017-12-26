《绝地求生》开挂者99%来自中国？数据错误外媒道歉

《绝地求生》外挂满天飞，最近关于主播五五开吃鸡开挂之事也是闹得沸沸扬扬。近日该作制作人Brendan Greene接受了美国kotaku媒体电话访问，其中谈到了外挂问题。

他说：“目前游戏中大约99%的外挂现象，都是中国地区制造出来的，不仅仅是中国，在世界各地都有一个巨大的外挂市场。显然发生这样的情况，在中国游戏市场被认为是一种司空见惯的事情，不过我可以理解的是，因为中国人口比世界其他地方的人都还要多。”

之后Kotaku采访编辑针对更新标题作出回应：“在先前标题所提到创意总监99%数字进行修改，因为创意总监所提出的99%数据，引用反外挂公司Battleye提供的数据，对此错误我们深感抱歉。实际上有许多中国作弊玩家的说法，也是引用大多数《绝地求生》玩家所说，并非创意总监自己的看法。”

当提及有许多玩家遇到一堆外挂，却一直要求官方封锁中国玩家进入其他服务器进行游戏，对于这样的要求情况Brendan Greene则作出回应：“无法理解这样的心态，的确目前大部分外挂都来自于中国，但这不意味着所有中国玩家都是作弊玩家。如果就只因为一个坏蛋，你就要禁止中国玩家，这样似乎有点反应过度。”

最后Brendan Greene补充道：就整体而言来说，《绝地求生》华人社群相当庞大，他们喜欢这一款游戏，为什么我要禁止他们进入游戏伺服器玩?我不能理解这一些人的想法。

最后提到外挂横行游戏的处理状况时，Brendan Greene表示：“减少这些作弊游戏者的情况，并非像玩家心里所想的那样简单，其实过去几个月以内我们已经将游戏中的外挂减少掉67% ，不过我们认为战斗还没有完全结束。其实团队正在培训全新的自动化系统，透过玩家使用数据抓取，未来能够更精准与迅速的有效抓住作弊者。”