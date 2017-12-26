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《真三国无双8》新情报放出 练师姐姐风骚性感

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:54:31| 编辑：林克醒来

近日，最新一期FAMI通公开了《真三国无双8》新情报，本次公开的内容除了一些登场人物以外，还介绍了可以强化武将能力的料理屋。

登场人物

练师

孙坚之女，孙尚香手下的女官。和歩隲有亲属关系，武艺受到大家的赏识。担任孙尚香护卫的职务。非常擅长使用鸳鸯钺的快速攻击。

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乐进

从文官成为兵士的曹操旗下武将。在很多战斗中都带头冲锋，体格很小，但拥有很不错的身体素质。

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法正

刘备入蜀的重要人物。很擅长制定谋略，作为参谋平定益州后，便积极参与了汉中攻略。是一位有恩必还,有仇必报的人。、

钟会

年轻程度史无前例的成功武将。才气横溢，战斗很积极，但是因为过分自信的性格不是很受老前辈武将的信赖，和邓艾有着同仇敌忾之心。

关兴

关羽之子。小时候就很英勇善战，连诸葛亮都对其予以厚望。非常擅长使用扇刃。

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吃料理提升武将能力

将相关素材带入料理屋后，就可以进行调理。吃下料理的话，就可以获得类似攻击力上升、获得经验增加等效果。另外，在料理屋里随着游戏内时间的经过武将的体力也会随之回复。

可以制作的料理有炒野菜、蒸鱼、烤鸡等等，内容非常丰富。其中吃下串烤鸡肉的话，操作武将的跳跃力会在一定时间内上升。

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