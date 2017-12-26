绝地求生空气阻力对弹道有什么影响 空气阻力对弹道的影响

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:31:10| 编辑：林克醒来
《绝地求生》中，官方为了模拟真实的枪击射击情况，加入了空气阻力。那么空气阻力对弹道有什么影响呢?今天小编就为大家带来玩家分享的空气阻力对弹道的影响测试，一起来看看吧!
测试武器：
两把狙击枪：M24、Kar98k
两把精准射手步枪：SKS、Mini-14
有人会问为什么不测试步枪呢?小编在这里解释一下，在正式版的更新中，官网为了使所有武器得以平衡，避免出现一把步枪吃遍天下的局面，所以在远距离的交战中削弱了步枪的伤害，也就意味着步枪将不再适用与远程作战，但是在近距离交火中，空气阻力对于子弹速度的影响几乎可以忽略不计，所以在此只测试步枪。
为什么没有AWM? 呵呵!5倍空投一局捡了快20个空投没看到一把AWM，甚至一度怀疑这把武器的存在性。
测试环境：机场跑道
测试距离：300米、400米、500米、600米
测试方式：录制每秒30帧游戏录像，逐帧分析从开枪到击中经过帧数，计算子弹速度，再对比子弹原始速度计算出空气阻力的影响。
300米距离下
Mini-14
从子弹发射到击中经过12帧
子弹速度=300/[12*(1/30)]=750m/s
空气阻力影响=1-750/990≈25%
SKS
从子弹发射到击中经过15帧
子弹速度=300/[15*(1/30)]=600m/s
空气阻力影响=1-600/800≈25%
Kar98k
从子弹发射到击中经过16帧
子弹速度=300/[16*(1/30)]=562m/s
空气阻力影响=1-562/760≈26%
M24
从子弹发射到击中经过15帧
子弹速度=300/[15*(1/30)]=600m/s
空气阻力影响=1-600/790≈24%
总体测试下来空气阻力影响大概25%的子弹速度，在空气阻力影响下，子弹下坠量也有改变，具体下坠量变化看图即可。
400米距离下
Mini-14
帧数：16
弹速：750m/s
影响：24%
SKS
帧数：20
弹速：600m/s
影响：25%
Kar98k
帧数：21
弹速：575m/s
影响：25%
M24
帧数：20
弹速：600m/s
影响：25%
弹道下坠图
500米距离下
600米距离下
综合测试结果来看，空气阻力的加入对于游戏内弹道影响还是较为明显的，经过计算，空气阻力大约影响25%左右的弹速。
所以，想要在新版本中驾驭好手中的烧火棍，还是需要更好的预判。