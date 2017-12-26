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绝地求生空气阻力对弹道有什么影响 空气阻力对弹道的影响

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:31:10| 编辑：林克醒来

《绝地求生》中，官方为了模拟真实的枪击射击情况，加入了空气阻力。那么空气阻力对弹道有什么影响呢?今天小编就为大家带来玩家分享的空气阻力对弹道的影响测试，一起来看看吧!

测试武器：

两把狙击枪：M24、Kar98k

两把精准射手步枪：SKS、Mini-14

有人会问为什么不测试步枪呢?小编在这里解释一下，在正式版的更新中，官网为了使所有武器得以平衡，避免出现一把步枪吃遍天下的局面，所以在远距离的交战中削弱了步枪的伤害，也就意味着步枪将不再适用与远程作战，但是在近距离交火中，空气阻力对于子弹速度的影响几乎可以忽略不计，所以在此只测试步枪。

为什么没有AWM? 呵呵!5倍空投一局捡了快20个空投没看到一把AWM，甚至一度怀疑这把武器的存在性。

测试环境：机场跑道

测试距离：300米、400米、500米、600米

测试方式：录制每秒30帧游戏录像，逐帧分析从开枪到击中经过帧数，计算子弹速度，再对比子弹原始速度计算出空气阻力的影响。

300米距离下

Mini-14

从子弹发射到击中经过12帧

子弹速度=300/[12*(1/30)]=750m/s

空气阻力影响=1-750/990≈25%

SKS

从子弹发射到击中经过15帧

子弹速度=300/[15*(1/30)]=600m/s

空气阻力影响=1-600/800≈25%

Kar98k

从子弹发射到击中经过16帧

子弹速度=300/[16*(1/30)]=562m/s

空气阻力影响=1-562/760≈26%

M24

从子弹发射到击中经过15帧

子弹速度=300/[15*(1/30)]=600m/s

空气阻力影响=1-600/790≈24%

总体测试下来空气阻力影响大概25%的子弹速度，在空气阻力影响下，子弹下坠量也有改变，具体下坠量变化看图即可。

QQ截图20171226172455.png

从图中可以看出，在300米距离下，子弹的下坠量有些许增加，但习惯了就好。

400米距离下

Mini-14

帧数：16

弹速：750m/s

影响：24%

SKS

帧数：20

弹速：600m/s

影响：25%

Kar98k

帧数：21

弹速：575m/s

影响：25%

M24

帧数：20

弹速：600m/s

影响：25%

弹道下坠图

QQ截图20171226172525.png

在400米的距离下，可以很明显的看到子弹下坠较而测试版有了很大的提高，在远距离交战中，移动靶差不多可以放弃。

500米距离下

QQ截图20171226172555.png

500米开外随缘就好了，具体子弹下坠增加量看图

600米距离下

QQ截图20171226172355.png

综合测试结果来看，空气阻力的加入对于游戏内弹道影响还是较为明显的，经过计算，空气阻力大约影响25%左右的弹速。

所以，想要在新版本中驾驭好手中的烧火棍，还是需要更好的预判。

看完这篇文章有何感受？

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