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使徒行者3什么时候上映？使徒行者3剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2017-12-26 17:15:12| 编辑：一个旅人

《使徒行者》系列可以说是很不错的TVB港剧了，尤其是第一部佘诗曼和林峰演的可以说是巅峰也不为过。今年的《使徒行者2》是第一部的前传，虽然比不上第一部，好歹也是可圈可点。这部，近日，《使徒行者3》就宣布开拍了。并且男主还是大帅哥马国明。跟着小编一起来看看吧!

那个呢宋丹丹

港剧一直是华语影视剧的一股重要力量，TVB多年积累的IP库更是香港电视业的一笔巨大资产，《使徒行者》便是近年来的代表作之一。《使徒行者2》结束不久，官方微博就宣布《使徒行者3》将开拍。

发给你内定观赏

在《使徒行者2》大结局的时候埋下了几大伏笔，一个神秘大Boss出现在镜头前，正在为身旁的枪械入弹，为人凶狠，手势纯熟，原来此人是马国明饰演!是魏德信的弟弟，发誓要为哥哥魏德信复仇!最后马国明拿枪那一幕，是不是暗示着马国明就是第三部的主角?还是他是第三部的终极大boss?

发到你你的第四弹

康Sir选了三名警员，打算安排他们做卧底，并叫卓凯帮帮眼，看看三人档案，卓凯表示不能看，镜头拉近，原来这三份警员档案分别是佘诗曼、林峰及沈震轩。他们都是第一部的原班人马，相信他们的回归会让《使徒行者3》更加精彩!

还能你说的对
看完这篇文章有何感受？

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